Kunnen we het poldermodel nog fiksen? Veel van onze problemen hebben we zelf veroorzaakt

Wat willen we bereiken? De afgelopen weken hebben we de werking van het poldermodel geanalyseerd en vastgesteld dat het zodanig piept, kraakt en schuurt dat je gerust kunt stellen dat het kapot is. Na de analyse is de vervolgvraag: wat willen we eigenlijk bereiken met dat poldermodel?

In één woord: aanpassingsvermogen. Een goed werkend besluitvormingsmodel van een land maakt het mogelijk veranderingen door te voeren als dat nodig is.

De drang tot verandering kan evengoed ‘van binnen’ als ‘van buiten’ komen. Ik geef er voorbeelden van. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt is het (onbedoelde) gevolg van het flexakkoord, gesloten tussen Arbeid en Kapitaal in 1996, drie jaar later door de overheid omgezet in wetgeving. Ofschoon de onbedoelde negatieve effecten voor veel flexwerkers al vijftien jaar zichtbaar zijn, duurt het tot op de dag van vandaag voor we in Nederland de regels van het spel op de arbeidsmarkt opnieuw aanpassen.

Dit arbeidsmarktvoorbeeld gaat over een zich opdringende noodzaak tot aanpassen ‘van binnen’. De problemen op de arbeidsmarkt zijn eerst en vooral van eigen makelij; ze kunnen in Nederland worden opgelost. Alleen doen we het niet. Of in elk geval: een decennium later dan nodig.

Veel van de grote problemen waar Nederland mee kampt, zijn ‘made in Holland’, zelf veroorzaakt dus. Boze boeren? Het is al pakweg vijftien jaar duidelijk dat de huidige schaal en productiewijze in veel landbouwsectoren onhoudbaar is. Lees- en rekencrisis in het onderwijs? De leerprestaties dalen al twintig jaar.

Andere vraagstukken die om aanpassingsvermogen vragen, komen van buiten. Een bankencrisis, een pandemie, een gascrisis, een klimaatcrisis. Als het vraagstuk maar groot en urgent genoeg is, handelt Nederland wel (de eerste drie voorbeelden). Maar als de urgentie niet breed gevoeld wordt (klimaat), gebeurt er te laat te weinig.

Ongeacht de herkomst van de vraagstukken (binnen óf buiten) zou het doel van de besluitvorming moeten zijn om hierop tijdig en adequaat te reageren met maatregelen die passend, doeltreffend en doelmatig zijn.

Maar willen de mensen in Nederland dat wel? Ja, nee, en nog eens ja.

De eerste ja is: in abstracto (zoals in de vorige alinea opgeschreven) wel. Tijdig en adequaat reageren? Volgaarne! Passend? We zouden niet anders willen. Doeltreffend en doelmatig? Niets liever dan dat, mevrouw.

Maar nee. Niet als dat voor mij als consument betekent dat: mijn hypotheekrenteaftrek verdwijnt; mijn boodschappen duurder worden door een vlees- en een suikerbelasting; ik mijn huis moet isoleren; ik op de fiets naar mijn werk moet; vliegvakanties voor mij onbetaalbaar worden.

En ook nee als dat voor mij als werkgever betekent dat: mijn arbeidskosten hoger worden; ik niet langer mensen op nulurencontracten kan laten werken; de stroom spotgoedkope Oost-Europeanen zou opdrogen zonder wie mijn onderneming niet rendabel zou kunnen draaien.

En ook nee als dat voor mij als werkende betekent dat: ik verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten als ik zelfstandige ben; op cursus moet van mijn baas; als ik me als vaste contractant verplicht flexibel moet gaan tonen.

Nee dus, want het hemd is nader dan de rok. Pak mij geen verworven rechten af, anders ga ik twitteren!

Maar in derde instantie toch: ja. En deze ‘ja’ komt helemaal uit de tenen van (naar ik vermoed, het is een werkhypothese) de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Ja, bestuur dat land toch zoals het moet! Alsjeblieft!

Hoe dan? Daarover volgende week.