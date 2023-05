Kunnen meer kroningen de Britse economie redden?

De belangrijkste kritiek op de kroning van Charles III zou moeten zijn dat die niet elke maand plaatsvindt. Gek genoeg heeft een deel van de Britten zich nogal druk gemaakt over de hoge kosten van het vier dagen durende spektakel dat voor het eerst in 70 jaar kon worden gehouden. Afhankelijk van de koningsgezindheid van de media werden die op 50- tot 100 miljoen pond (57 tot 115 miljoen euro) geschat. En gezien de belabberde staat van de Britse economie (hoogste inflatie en laagste groei in Europa) leek het een groteske geldverspilling. Er zouden voor dat bedrag ook twee ziekenhuizen kunnen worden gebouwd, of een wijk met sociale woningen.

Maar de critici vergeten de baten van de monarchistische extravaganza. Het Britse saamhorigheidsgevoel is door de middeleeuwse poppenkast met Charles en Camilla versterkt, hoewel een minderheid van republikeinen er niets van moest weten. In het hele land waren straatparty’s, waar mensen uit dezelfde buurt elkaar soms na jaren weer spraken. De kroning zelf deed er niet toe – of was hoogstens bijzaak. Het gaat om verenigde mensen die al sinds de Brexitdiscussie hopeloos met elkaar overhoop lagen. Zeker 70 procent van de Britten houdt er een goed gevoel aan over.

Maar zelfs de homo economicus die er een multiplier op loslaat, zou moeten inzien dat de investering zich ook vele malen terugverdient. Er is voor miljarden aan gratis promotie binnengehaald. Behalve The Firm, zoals de Windsors worden genoemd, krijgt geen bedrijf het voor elkaar alleen op de Nederlandse televisie in een weekeinde twintig uur gratis Ster-zendtijd te scoren. Want, zo meldde The Guardian, de koninklijke familie had de regie over alle uitgezonden beelden – inclusief journaalverslagen.

En als daar alle kopij in kranten en tijdschriften wordt bijgeteld, gaat dat om tientallen miljoenen aan baten. En het is niet alleen Nederland. Wereldwijd keken 300 miljoen mensen naar het reallife kostuumdrama in de Britse hoofdstad. ‘King of the World’, kopte de Daily Mail. The Firm voelt de tijdsgeest perfect aan. Nu iedereen wordt opgejaagd door sociale media en kunstmatige intelligentie is er een enorme behoefte aan een terugkeer naar het verre verleden, toen het leven langzaam verliep en simpel was.

Er is voor 250 miljoen pond verkocht aan prullaria met afbeeldingen van het koninklijke paar. Als toeristische bestemming krijgt het land een enorme boost. Mensen zullen massaal de kroonjuwelen in Londen gaan zien, nu ze weer een keer zijn gebruikt. Britse modeontwerpers, acteurs en popsterren werden in de schijnwerpers gezet voor een wereldwijd publiek. Britse bedrijven deden goede zaken dankzij de komst van zo veel hoge heren en dames. Daar kan geen inauguratie van een Amerikaanse president tegenop.

De monarchie zou niet mogen bestaan vanwege het archaïsche principe van erfopvolging. Maar ze verdient haar geld dubbel en dwars terug. En dat is goud waard voor een land dat nauwelijks in staat is andere goederen en diensten voor de wereldmarkt te produceren. Met de Premier League is de monarchie het belangrijkste exportartikel van Groot-Brittannië.

Alleen wordt er wekelijks gevoetbald en maar eens in de zoveel decennia gekroond.