Kunnen de VS het inflatiespook wel in hun eentje kleinkrijgen?

Een mussentraan, zo noemen de Japanners hun inflatie. Terwijl de westerse landen hun inflatiespook na tien jaar weer tevoorschijn hebben getoverd – en een angstwekkende reus blijken te hebben gebaard – is daar de prijsstijging op jaarbasis slechts 0,1 procent. En de kerninflatie (zonder energie en voedsel) was zelfs -0,7 procent. Of Japan kent nog steeds deflatie.

Dat is heel wat anders in de westerse landen. Daar is de inflatie opgelopen tot 6,9 procent (VS), 4,9 procent (Eurozone) en 4,3 procent (Verenigd Koninkrijk). Het is ineens alle hens aan dek. Deze week zullen de Amerikaanse centrale bank Fed, de Bank of England en de Europese Centrale Bank alledrie in vergadering bijeenkomen.

Voordat de onverbiddelijke loon- en prijsspiraal terugkeert, moet van het uit zijn lange winterslaap gehaalde spook weer een spookje worden gemaakt – eentje die ervoor zorgt dat prijsstabiliteit weer terugkeert, een inflatie van rond de 2,0 procent. Maar als de geest uit de fles is, kan die er niet zomaar weer in worden teruggestopt. Op dit moment dreigt een nieuwe variant van corona de wereld weer in zijn greep te krijgen en dreigen landen een voor een op slot te gaan, net zoals in april 2020.

Als de centrale banken stoppen met het opkoopprogramma en de rente verhogen om de geldhoeveelheid te reduceren, lopen ze het risico een recessie te veroorzaken. Bedrijven investeren nog minder dan nu en consumenten draaien hun aankopen op krediet terug. Daarnaast heeft de ECB een ander probleem. De Zuid-Europese lidstaten – en met name Griekenland – zouden in acute problemen kunnen komen als het opkoopprogramma van staatsobligaties wordt gestopt. Griekenland heeft de ECB al gesmeekt dit niet te doen.

Daarom blijft ECB-president Christine Lagarde roepen dat de inflatie tijdelijk is, terwijl andere centrale bankpresidenten nu overtuigd zijn dat die meer structureel is. En president Haruhiko Kuroda zal helemaal niet de noodzaak voelen voor renteverhogingen, gezien het feit dat in Japan inflatie niet bestaat – een gevolg van snel dalende communicatiekosten en de terugval van de consumptie van duurzame goederen.

De Fed zal huiverig zijn om het inflatiespook krachtig te bestrijden als de andere centrale bankpresidenten dat niet doen. Het zou tot veel onrust op de valutamarkt kunnen leiden. Als de Fed aankondigt de rentes te verhogen, en de ECB en andere centrale banken doen niets, leidt dat tot een enorme kapitaalvlucht en vliegt de dollar omhoog. De concurrentiekracht van Japan en de eurozone met hun handelsoverschotten wordt versterkt, en die van de VS met de handelstekorten verzwakt. Dat is beslist niet de bedoeling.

Het is te hopen dat Fed-topman Jerome Powell allang met Christine Lagarde en Haruhiko Kuroda overleg heeft gehad om de woorden op elkaar af te stemmen. Anders is er geen sprake van een mussentraan, maar huilt iedereen binnenkort krokodillentranen.