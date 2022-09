Kunnen de overwinsten in de Golf niet worden afgeroomd?

Moslims in de zogenoemde Golfstaten zijn verplicht om vijf keer per dag te bidden in de richting van Mekka. Mogelijk zouden ze daarbij met een schuin oog naar Moskou moeten kijken, om Vladimir Poetin te danken voor de inval in Oekraïne.

Dankzij de handelsembargo’s die de westerse energieverslinders tegen Rusland hebben ingesteld, verdienen zij namelijk onverwachts biljoenen met hun olie en gas. Op de omslag van The Economist was onlangs de Arabische woestijn daarom omgetoverd tot dezelfde goudgele muntenvlakte als die van Dagobert Ducks geldpakhuis, met aan de horizon kamelen en wolkenkrabbers.

Het IMF schatte dat de zes Golfstaten (Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten) ongeveer 1.300 miljard dollar meer verdienen aan olie en gas, dan voor de Russische inval was voorzien. Zij zijn de lachende derde van deze oorlog. De economieën van de zes Golfstaten groeien in 2022 met 6,3 procent, tegen 2,3 procent vorig jaar. Alleen de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco verdiende 88 miljard in de eerste helft van 2022 – meer dan de andere oliegiganten samen. Helaas kan de EU deze super-overwinst niet afromen.

Maar dat weerhoudt de Europese leiders er niet van om de beste vriendjes te worden van de autocraten in de Golf, wier mensenrechtenbeleid nog discutabeler is dan dat van de Russen. Afgelopen weekeinde trok de Duitse kanselier Scholz nog zijn liefste gezicht in de Emiraten, in een smeekbede voor gas. Vragen over overwinsten en mensenrechten werden niet gesteld.

Het is een onverwachte meevaller voor de Golfstaten, die in de afgelopen jaren steeds meer in hun maag zaten met de olie- en gasreserves. Want het sprookje van 1001 nacht waarin deze landen zich nu al vijftig jaar koesteren, leek op een einde te lopen. Daarbij speelde de ontwikkeling van nieuw ontdekte olie- en gasreserves in de wereld een rol, zoals de schalievelden in de Verenigde Staten. Maar nog belangrijker is de verduurzaming die westerse landen in gang hebben gezet, als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. Fossiele brandstoffen zouden in 2050 uit den boze zijn.

In 2016 lanceerde Saoedi-Arabië al zijn Visie 2030 met megalomane plannen voor een volledige transitie naar andere inkomstenbronnen. Zo zou een enorme ecometropool, 33 keer New York, worden ontwikkeld onder de naam Neom, waar de mondiale ict-industrie zich zou gaan concentreren. Er zou een indoor skigebied bij worden gecreëerd dat met de Zwitserse pistes zou kunnen concurreren.

De Saoediërs verkochten al in 2018 een klein belang in hun staatsoliemaatschappij Aramco via de beurs om extra geld te sprokkelen. Ook de sjeiks van Koeweit, Qatar, Bahrein en de Emiraten krabden zich achter de oren. Er is een ander verdienmodel in de toekomst nodig, willen ze voorkomen dat het volk zou gaan morren omdat het niet langer in een leunstoel oliegeld zou kunnen tellen.

Plannen werden gesmeed om de olie en gas in de uitverkoop te doen, voordat het niets meer waard zou zijn. Nu is die uitverkoop begonnen. Alleen niet tegen een discount maar met een enorme bonus. De gebeden in die landen zijn gehoord.