Kunnen de G20-landen de bitcoin dit jaar echt killen?

Mogelijk zal over honderd jaar iemand bij Kunst of Kitsch – tenslotte een programma met eeuwigheidsgarantie – aankloppen met een bitcoinrekening. Een expertrobot zal het digitale muntje drie keer bekijken op een groot scherm en concluderen dat de verzamelwaarde rond de 1.500 euro ligt. ‘Er zijn er tussen 2009 en 2030 zo’n 21 miljoen gecreëerd. Dus echt zeldzaam zijn ze helaas niet. Maar er zijn verzamelaars die er graag een willen hebben’, zal de robot tegen de verre nazaat van Frits Sissing zeggen.

Misschien wordt erbij vermeld dat vanaf 2023 de bitcoin en andere virtuele munten slechts nog een curiositeit waren. ‘Daarvoor was er sprake van een bitcoingekte, zoals de tulpengekte in de 17de eeuw, en werden er voor een bitcoin bedragen tot 60 duizend euro – omgerekend naar nu twee ton – geboden’, aldus de robot.

De G20 is voornemens dit najaar in samenwerking met het IMF en toezichthouder Financial Stability Board de cryptomunt als wettig betaalmiddel te verbieden. India, dat in 2023 voorzitter is van de G20, heeft het bovenaan de agenda gezet voor de top die op 9 en 10 september in New Delhi plaatsvindt. En omdat de G20-landen het over weinig andere geopolitieke en handelsproblemen eens zullen worden, kan hiermee toch nog iets van harmonie in de slotverklaring worden getoond. Want de afkeer van autoriteiten tegen decentraal uitgegeven geld is universeel.

Nu is er nog maar één land in de wereld waar de bitcoin een wettig betaalmiddel is. En dat is El Salvador. Dat Midden-Amerikaanse land heeft er enkele duizenden gekocht voor gemiddeld 34 duizend dollar per stuk. Nu zijn ze nog geen 24 duizend dollar waard.

Om landen tegen zichzelf in bescherming te nemen zou een verbod moeten worden ingesteld. ‘Crypto’s zijn niets. Ze kunnen niet worden geaccepteerd als wettig betaalmiddel’, zei IMF-directeur Kristalina Georgieva afgelopen weekeinde tijdens een voorbereidende financiële top in het Indiase Bangalore. Sommige landen willen zelfs een algeheel verbod om ‘verdere financiële schade te voorkomen’. De ineenstorting van de cryptomunt TerraUSD en de fraude bij het grote handelsplatform FTX van Sam Bankman-Fried kostten beleggers en speculanten vorig jaar tientallen miljarden. In het betaalverkeer worden de bitcoin en cryptovaluta nauwelijks gebruikt – ook in landen waar ze worden getolereerd. Zelfs in El Salvador zijn er amper bewoners die een taxirit afrekenen met bitcoins. Wie cryptovaluta aanschaft doet het niet om ermee te betalen, maar om ze op te potten, in de hoop op waardestijging.

Wie een werkende digitale munt wil, zal moeten wachten op de digitale dollar, euro, yuan of yen, die op dit moment nog door centrale banken worden ontwikkeld. Ze zullen tenminste door een overheid worden gesteund.

Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat de decentrale cryptomunten definitief zijn uitgeroeid. Er zijn er nu 21.900 op de markt. met een gezamenlijke waarde van 1.130 miljard dollar. Daarvan is de bitcoin met 450 miljard dollar veruit de grootste.

En die omvang is slecht voor de verzamelwaarde over honderd jaar.