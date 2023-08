Kunnen Chinese jongeren aan het werk worden gezet of blijven het ‘fulltime kinderen’?

Tijdens een uitzending van Zomergasten liet Khadija Arib onlangs een fragment zien uit Villa Felderhof waarin Dries van Agt (CDA) en Hans Wiegel (VVD) bijna verliefd naar elkaar keken en nostalgische herinneringen ophaalden aan de periode dat zij regeerden. Dat was tussen 1977 en 1981. Arib idealiseerde het als een voorbeeld van goede omgangsvormen in de politiek. Toen was het in Den Haag nog gezellig en overzichtelijk. Toen waren PVV, FvD, BBB en NSC niet nodig.

In werkelijkheid was het economisch een van de zwartste periodes in de 20ste eeuw. Nederland werd geteisterd door industriële aftakeling. De overheidsfinanciën waren een janboel. Er was een hollende inflatie. En de jeugdwerkloosheid liep zo hoog op dat werd gesproken van ‘een verloren generatie’.

Nu lijkt in China ‘een verloren generatie’ te ontstaan. Afgelopen weekeinde werd in deze krant gesproken van de vijf plagen van de Chinese economie die doen denken aan datgene waarmee Nederland kampte onder Van Agt-Wiegel: een vastgoedcrisis, industriële aftakeling, een schuldenprobleem, een gebrek aan vertrouwen in de overheid en bovenal de torenhoge jeugdwerkloosheid.

In China is de jeugdwerkloosheid volgens het laatste cijfer (het wordt nu niet meer gerapporteerd) 21,3 procent. Dat zijn zes miljoen jongeren tussen de 16 en 24 jaar die in dat land ‘fulltime kinderen’ worden genoemd omdat ze gedwongen bij moeders pappot blijven. Van die zes miljoen hebben er 4,3 miljoen een academische opleiding. Tijdens de culturele revolutie onder voorzitter Mao zouden die verplicht het platteland zijn opgestuurd om de rijstoogst binnen te halen. Uit angst dat dit opnieuw gebeurt, zouden fulltime kinderen zelfs expres voor hun examen zakken om niet als werkloos te worden geregistreerd.

In China is studeren een groot goed geworden. Ouders zien het als bijna zaligmakend om hun kind een universitaire opleiding te gunnen. Van de 96 miljoen Chinezen tussen de 16 en 24 jaar zitten er 48 miljoen op een universiteit. Dat percentage haalt geen enkel land. Alleen is niet duidelijk wat het land met al die bollebozen aan moet. Hun verwachtingspatroon is een witteboordenbaan van negen tot vijf, met een salaris dat ze in staat stelt een appartement te kopen en een gezin te beginnen.

Het succes van de Chinese economie drijft echter op een werkethos van negen tot negen – zes dagen per week. Dat is niet alleen meer lange uren in de fabriek, maar ook met flexibele contracten ploeteren in diensten als de horeca. Daar heeft de nieuwe generatie academici geen zin meer in. Dan blijven ze liever fulltime kind. De partij probeert de mentaliteit te veranderen door jongeren op te roepen als straatventer te beginnen in een poging miljonair te worden. Maar ook in een dictatuur is het niet altijd makkelijk sturen.

Predident Xi Jinping zal hopen dat het met de fulltime kinderen net zo goed afloopt als met de verloren generatie hier die nu zijn zegeningen telt. Dan wordt hij net als Van Agt en Wiegel nog een keer op een voetstuk geplaatst.