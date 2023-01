Kunnen beurs- en redactievloer niet zonder lichaamstaal?

Lichaamstaal doet ertoe, net als de intonatie van de stem. Op de vloer van de effecten- en optiebeurs konden commissionairs en hoeklieden in de tijd dat er nog fysiek werd gehandeld aan de zweetdruppels op het voorhoofd of de klank van de stem van de tegenpartij de hoogte van bied- en laatprijzen bepalen. Aan de gezichten van sommige hoeklieden kon worden afgelezen of ‘ze scheef zaten’ (van grote partijen aandelen af moesten), zoals aan gezichten van pokeraars soms is te zien of ze alleen maar bluffen of echt royal flush hebben.

Financiële analisten kijken om die redenen ook altijd naar de persconferenties van de centralebankpresidenten na het rentebesluit. Niet om te horen wat ze zeggen – daar zit meestal niets nieuws in – maar naar de wijze waarop de koffie wordt geroerd, het woord ‘rente’ wordt uitgesproken, de benen over elkaar worden geslagen of de wenkbrauwen worden gefronst. Greenspanologie worden die interpretaties wel genoemd, naar Alan Greenspan die van 1987 tot 2006 voorzitter was van de Federal Reserve. ‘Ik heb in deze functie heel snel geleerd om lang te praten en niets te zeggen. Ik murmel wel door’, zei Greenspan eens.

Maar zijn opgetrokken wenkbrauwen toonden betrokkenheid, aandacht, nieuwsgierigheid en verrassing. Samengetrokken wenkbrauwen stonden voor sympathie en bezorgdheid. Ongeloof of interesse werden aangegeven door één enkele wenkbrauwverhoging.

Vorige week gelastte News Corp.-baas Robert Thomson, ceo van het uitgeversconcern van de roemruchte Rupert Murdoch, zijn werknemers minimaal drie dagen per week op kantoor te zijn. Reden is volgens een uitgelekte mail dat de onderlinge communicatie is verslechterd omdat de journalisten van kranten als The Wall Street Journal en de New York Post elkaar niet meer in levenden lijve zien. De terugkeer van lichaamstaal op de werkvloer is ‘absoluut noodzakelijk’, zo vond hij. Dat leverde meteen een hoop heisa op. Dat de hoogste baas zich met hun aanwezigheid bemoeide, werd door de journalisten als een even grote aantasting van hun vrijheid gezien als dat hij in een artikel had zitten knoeien.

Maar Thomson heeft een punt. De bekende Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian ontwikkelde ooit de 7-38-55-procentsregel voor het belang van non-verbale communicatie. Woorden zijn slechts voor 7 procent verantwoordelijk voor de gevoelens van een boodschap, de intonatie 38 procent en de lichaamstaal 55 procent. Ze worden vaak afgekort als de drie V’s voor Verbaal, Vocaal en Visueel. Als iemand tegen een ander zegt ‘ik heb een probleem met je’ wordt de werkelijke inhoud alleen duidelijk uit de intonatie van de stem en de lichaamstaal.

Econoom Yuriy Gorodnichenko van de Berkeley-universiteit onderzocht in 2021 de toon van centralebankpresidenten bij het beantwoorden van vragen van journalisten. Die werden door een computer op emoties onderzocht: positief, negatief en neutraal. Daarnaast werden de effecten gemeten op talrijke financiële variabelen. Daaruit bleek dat een positieve toon tot hogere aandelenkoersen en minder volatiliteit op de markt leidde.

Of het ook tot betere artikelen leidt in The Wall Street Journal is nog niet onderzocht.