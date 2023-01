Kritische FNV’er wordt hoofd luchtvracht van Schiphol: ‘Ik wil af van het hokjesdenken’

Joost van Doesburg (rechts) met toenmalig Schiphol-topman Dick Benschop (links) tijdens de presentatie van het sociaal akkoord afgelopen juni. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In zijn nieuwe rol moet Van Doesburg ervoor zorgen dat vracht een belangrijke positie behoudt op Schiphol, meldt de luchthaven donderdag in een persbericht. Daarbij richt hij zich onder meer op de ontwikkeling van nieuwe luchtvrachtfaciliteiten bij de verbouwing van Schiphol Zuid-Oost. Operationeel directeur Patricia Vitalis memoreert alle kritiek die Van Doesburg namens FNV had op Schiphol. ‘We hebben de afgelopen jaren de nodige discussies met elkaar gehad, maar de gemene deler was altijd dat we van Schiphol een betere plek willen maken voor medewerkers en voor Nederland.’

Schiphol kwam vorig jaar vaak negatief in het nieuws door lange wachtrijen en chaotische taferelen, die Dick Benschop uiteindelijk dwongen zijn functie van topman neer te leggen. De problemen waren voor een groot deel het gevolg van personeelstekorten.

De vakbonden en Schiphol sloten daarom een sociaal akkoord dat tot structurele verbeteringen voor werknemers in bijvoorbeeld de afhandeling en beveiliging moest leiden. Ook wilden de vakbonden dat bedrijven op Schiphol minder zouden concurreren op arbeidsvoorwaarden. Woensdag kon de luchthaven melden dat het reizigersplafond dat ingesteld werd om de chaos te beteugelen in de meivakantie komt te vervallen.

‘Met de totstandkoming van het sociaal akkoord in juni 2022 is een grote stap gezet naar een luchthaven met meer oog voor het welzijn, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de duizenden onmisbare medewerkers. Deze verandering heeft mijn overstap mogelijk gemaakt’, meldt Van Doesburg over zijn nieuwe baan.

Oude passie

Kritiek op de overstap naar het bedrijf waar hij als vakbondsman zo kritisch over was, wijst hij van de hand. ‘Ik wil af van het hokjesdenken, dat je als je voor een vakbond werkt niet meer iets anders kunt gaan doen. Ik keer terug naar mijn oude passie, de luchtvracht, daar heb ik heel veel zin in’, zegt Van Doesburg, die eerder onder meer werkte voor de Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek.

Het salaris heeft geen rol gespeeld bij de overstap, zegt hij. ‘De FNV heeft hele goede arbeidsvoorwaarden. Ik heb de afgelopen zes maanden een aantal goede akkoorden kunnen sluiten voor de medewerkers op Schiphol, die altijd een speciaal plekje zullen houden in mijn hart. Het gaat mij om de uitdaging, dit is een mooie nieuwe stap.’ Van Doesburg begint 5 maart aan zijn nieuwe baan. De FNV wenst hem ‘succes bij de mooie stap. We gaan ervan uit dat hij ook goed voor zijn medewerkers zal zijn vanuit zijn nieuwe positie.’