Kritiek op ‘groen kolonialisme’ van het Westen neemt toe

De Europese Unie probeert haar afhankelijkheid van Russisch gas te beperken door zoveel mogelijk gas in te voeren uit Afrika. Dat leidt daar tot ergernis en beschuldigingen van hypocrisie, meldt persagentschap Bloomberg. Het Westen wil dat Afrikaanse landen minder vervuilende brandstoffen gebruiken om de lokale bevolking van energie te voorzien, maar het heeft er geen probleem mee om er zelf steeds meer gas van af te nemen.

Vorige maand kwamen de zeven grootste industrielanden (G7) terug op hun klimaatbelofte om de financiering van overzeese fossielebrandstofprojecten stop te zetten. Er zouden uitzonderingen komen voor projecten die leiden tot meer vloeibaar gas, dat naar hen kan worden verscheept. Verder stemde het Europees Parlement er onlangs voor om gas en nucleaire energie te klasseren als ‘groene investeringen’.

‘We hebben een partnerschap voor de lange termijn nodig, geen inconsistentie en contradictie’, zo bekritiseerde de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari het Europese beleid. ‘Het helpt hun energiezekerheid niet, het helpt de economie van Nigeria niet en het helpt het milieu niet. Het is een hypocrisie die moet stoppen.’

‘Groen kolonialisme’

Ook Vijaya Ramachandran, directeur voor energie en ontwikkeling bij het Breakthrough Institute, een in Californië gevestigde denktank, schuwt harde woorden niet. Zij spreekt van ‘groen kolonialisme’, omdat rijke landen de hulpbronnen van armere landen exploiteren terwijl ze de toegang tot die bronnen voor deze landen beperken, in het kader van klimaatverandering.

De Europese Commissie kwam via een woordvoerder met een repliek op de kritiek. Ze stelt dat de EU ‘massaal investeert in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie’, zowel hier als elders in de wereld. ‘Veel landen krijgen de kans om hun koolstofintensieve ontwikkeling achter zich te laten en te profiteren van een groenere, gelijkwaardiger economie die miljoenen mensen toegang geeft tot energie.’

Ondertussen neemt het risico op gastekorten in Europa toe, terwijl de inflatie op recordpeil blijft. Die beide visies onder economen wijzen erop dat de kans op een recessie groeit. Vóór de Russische invasie in Oekraïne eind februari dacht 20 procent van de economen dat er binnen twaalf maanden twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp zouden komen, de definitie van een recessie. Nu is dat 45 procent.

Le Maire

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire verklaarde afgelopen weekend dat Europa zich moet voorbereiden op de stopzetting van gasleveringen uit Rusland. Moskou zou daarmee het Westen kunnen straffen voor zijn steun aan Oekraïne. Frankrijk moet niet alleen ‘heel voorzichtig’ zijn met zijn energieconsumptie, aldus Le Maire, maar ook gasvoorraden aanleggen, administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie wegwerken, en zijn programma om nieuwe kerncentrales te bouwen versnellen.

Volgens ING belandt de eurozone sowieso in een recessie, of de gasleveringen uit Rusland nu stilvallen of niet. Econoom Carsten Brzeski verwacht dat de recessie eind dit jaar in de boeken gaat. ‘Het langverwachte economische herstel van de eurozone is geannuleerd’, schrijft hij in een notitie. ‘Geen enkel huidige risico voor de economie van de eurozone zal snel verdwijnen.’

Belangrijker nog dan het wel of niet intreden van een recessie, is de ernst ervan. Een grote economische schok maakt het des te moeilijker voor de Europese Centrale Bank om de hoge inflatie te bestrijden. Het renteverschil met de Verenigde Staten zal daardoor toenemen in het voordeel van die laatste, wat de euro verder doet verzwakken. Het gevolg daarvan laat zich voelen in de import van grondstoffen die doorgaans in dollars worden afgerekend, wat neerkomt op het invoeren van inflatie.