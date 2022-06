Krijgt het leger nu een vrije hand om in de schatkist te graaien?

Mensen van een enigszins oudere generatie zullen zich nog het krullenvrouwtje herinneren dat een flinke schop geeft tegen een raket. De tekening van Volkskrant-cartoonist Opland werd begin jaren tachtig het symbool van de grootste demonstraties die het land ooit heeft gezien: die tegen de plaatsing van kruisraketten.

De dreiging uit het oosten was toen een stuk groter. De Sovjet-Unie en haar satellieten waren een stuk machtiger dan het Rusland van Poetin nu is. Maar veel Nederlanders vonden eenzijdige ontwapening geen slecht idee. Pacifisten genoten een heldenstatus. Het gebroken geweertje was te zien in vele jeugdhonken. Geld uitgeven voor defensie was geldverspilling. Als een linkse politicus werd gevraagd hoe hij gezien de belabberde economie in die tijd geld kon vinden voor de subsidiëring van beeldende kust, was het antwoord steevast: minder naar defensie.

Gelukkig hoeft de onlangs overleden Mient-Jan Faber, de genius achter de campagne Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland, het niet meer mee te maken. Ook tekenaar Opland en Fred van der Spek, de voorman van de in GroenLinks opgegane Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), zijn er niet meer.

Ze zouden in deze tijd met pek en veren zijn ingesmeerd en als poetinisten zijn weggehoond. Nu vinden rechts, centrum en ook GroenLinks dat er meer geld moet naar defensie. Niet een beetje meer, maar veel meer. Tot 2025 gaat er 14,8 miljard extra naar de krijgsmacht. Vanaf 2026 krijgt minister Ollongren van Defensie er elk jaar 5 miljard euro bij. En niemand is ertegen. Het pacifisme is even archaïsch als een Remington-typemachine in het Museum van de 20ste eeuw.

Het geld zal vooral moeten worden besteed in de VS, want daar zitten bijna alle producenten van wapens en wapensystemen die op het verlanglijstje van Nederland staan: F-35’s, bewapende drones, lange-afstandsraketten, onderzeeërs, helikopters en geschikte munitie. Dankzij de wapenorders kunnen de VS hun handelsbalans oppoetsen. Met de EU hebben de VS nu nog een handelstekort van 167 miljard dollar. En Nederland is niet het enige land in Europa dat op grote schaal wapens gaat shoppen. Wapenfabrikanten zijn nu al de lievelingen van Amerikaanse beleggers.

Niemand hoeft pacifist te zijn om de risico’s van deze enorme herbewapening in Europa te onderkennen voor de belastingbetaler. Er kan heel veel mis gaan. Het debacle met de huidige F-35’s ligt nog vers in het geheugen. ‘De overdracht van de F-35 was de climax van een even magistraal als tragisch politiek epos, een drama vol volksverlakkers, lobbyisten en types met geheime agenda’s’, schreef de huiscolumnist van deze krant nog maar drie jaar geleden. Miskopen en corruptie zijn juist bij een wapenwedloop schering en inslag. Miljarden die over de balk zijn gegooid. Slecht voorraadbeheer. Te weinig bekwame mensen die ermee kunnen omgaan. Wie de geüniformeerde mannen die nu dagelijks bij de kletsprogramma’s aanschuiven in de schatkist laat graaien, heeft het scenario voor een parlementaire enquête rond 2032.

Het krullenvrouwtje hoeft er niet meer tegenaan te schoppen, maar zou als belastingbetaler nog wel de hand op de knip kunnen houden.