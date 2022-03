Krijgt de grootste klager in deze tijd de nieuwe piano?

Op RTL Nieuws mocht onlangs een zekere Chris – een man die gezegend leek te zijn met nogal wat vinkjes – zijn beklag doen. Hij woont riant in Zuid-Limburg, helaas in een gebied waar afgelopen zomer de rivieren buiten hun oevers traden. Nogal wat huizen kwamen onder water te staan. Hoewel het niet zo erg was als in Duitsland of België, maakte premier Rutte er toch een nationale ramp van. ‘En dat betekent dat we hebben besloten dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing zal zijn in deze crisis’, riep hij.

Chris had 200 duizend euro schade, iets waar je al gauw een heel huis voor kunt bouwen. Maar hij had tot nu toe ‘slechts’ 170 duizend euro vergoed gekregen. Chris mist 30 duizend euro. ‘Hij kan daardoor niet eens piano spelen, want die is ook beschadigd door de wateroverlast’, meldde de verslaggever. Alle hoop was nu gevestigd op de Tweede Kamer. Het Rijk zou die laatste 30 duizend maar moeten ophoesten.

Natuurlijk zullen er parlementariërs te vinden zijn die zich voor deze lobbykar laten spannen. Als het niet Pieter Omtzigt is, dan wel Geert Wilders of Lilian Marijnissen. En anders is er wel een kletsprogramma dat ruimte geeft aan deze gedupeerde, zijn raadsman of vertrouwensman. En dan krijgt Chris alsnog zijn laatste 30 duizend.

Het is een tijd dat de overheid, in casu de gemeenschap, voor de individuele schade van elke calamiteit opdraait. Het zou veel beter zijn de gelden te investeren in het verhogen van de dijken, het verbeteren van de waterloop van de rivieren en het plannen van woningen op plekken waar mensen droge voeten houden zoals na de waternood van 1953 gebeurde met de Deltawerken, dan Chris‘ piano te vergoeden. Dat is collectieve verantwoordelijkheid, in plaats van mensen tot de laatste cent schadeloos te stellen die al het meeste geld, de beste kruiwagens of de mooiste drama’s hebben om de politiek te mobiliseren.

Het is ook een keerzijde van de neoliberale samenleving waarin mensen zich continu afvragen ‘what’s in it for me?’ Dat ligt niet alleen aan de politiek, maar ook aan de media. Sinds het accent is verschoven van nieuws van de staat naar nieuws van de straat, worden de journaals gevuld met de individuele drama’s van verongelijkte mensen. Toen de AOW in 1958 werd ingevoerd, zou geen negentiger van toen boos zijn geworden omdat hij of zij die in de 25 jaar daarvoor niet had gehad. Nu besteedde elk medium aandacht aan studenten die afgelopen jaren de gratis studiebeurs waren misgelopen. ‘Blijkbaar vindt de regering ons minder waard dan de vorige generatie’, stond in deze krant.

Veel 60-plussers van nu hebben jarenlang premie betaald voor de vut (vervroegde uittredingsregeling). Hierdoor konden oudere groepen al op hun 62ste, 60ste en soms zelfs 58ste achter de geraniums kruipen. Zijn zij niet minder waard, net als de Zeeuwen die na 1953 geen piano kregen?

Solidariteit is passé, het gaat erom wie het beste en of het slimste klaagt. Die krijgt een nieuwe piano.