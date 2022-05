Krijgen we op woensdag al een vrijdagmiddaggevoel?

Vroeger was het vooral een troostrijke tegeltjeswijsheid voor mensen die de werkweek sowieso te lang vonden duren: ‘Woensdag is Latijn voor vrijdag.’

Maar nu lijkt de woensdag ook in werkelijkheid een soort vrijdag te worden, de laatste werkdag buitenshuis van de week. Volgens Amerikaans onderzoek zullen hybride werkers – ongeveer de helft van alle werkenden – in de toekomst vooral op woensdag op kantoor komen.

Het blijkt uit een voorlopige inventarisatie van Kastle Systems, een bedrijf dat zich bezighoudt met de bezetting van kantoren. Het bedrijf baseert zich op de hoeveelheid veiligheids- en parkeerpassen die worden uitgegeven aan werkenden. Daaruit blijkt dat slechts 35 procent van de hybride werkers aanwezig is op maandag en 46 procent op woensdag. De voorkeur voor woensdag als kantoordag wordt bevestigd door enquêtes onder werkenden. Die dag wordt gezien als het ideale moment om even op kantoor op adem te komen en een praatje plus wat afspraken met collega’s te maken. De volgende dag gaat de hybride werker er thuis weer tegenaan.

Dat thuiswerk na corona een blijvertje is, staat inmiddels vast. Zelfs de rijksoverheid stimuleert het. Wat de precieze voor- en nadelen zijn, is minder duidelijk. Of, zoals dat in de bedrijfspsychologie gaat: het ene onderzoek spreekt de resultaten van het andere onderzoek tegen. Voor- en tegenstanders vallen over elkaar heen. Heel veel mensen willen het graag, net zoals ze graag ijs eten, maar dat betekent niet dat het ook goed is.

Uiteraard bespaart het reistijd en wordt men niet afgeleid door collega’s, hetgeen goed is voor de concentratie. Voor de werk-privébalans kan het voordelen hebben – vaker huis om de kinderen op te vangen na school – maar ook nadelen: de aandacht die huisgenoten vragen, kunnen ook de aandacht voor het werk thuis moeilijker maken. Ook staat niet vast dat thuiswerkers productiever zijn. Er zijn net zoveel onderzoeken die concluderen dat ze juist minder productief zijn dan mensen op kantoor. Ouderen vinden zich thuis aan de keukentafel productiever, jongeren tot 35 jaar aan een kantoorbureau.

Er zijn ook duidelijke nadelen. Thuiswerken leidt tot minder sociale contacten. Het gevaar is dat mensen die hun directe collega’s vrijwel nooit zien, ze ook niet leren kennen. Het nadeel voor thuiswerkers is dat ze onzichtbaarder zijn dan mensen op het werk en vaker gepasseerd worden voor promoties of leuke opdrachten.

Maar de nadelen zullen er niet toe leiden dat thuiswerken weer verdwijnt. Het is alleen nog de vraag hoeveel dagen en welke dagen hybride werkenden naar kantoor zullen komen. Blijkbaar is dat niet op de maandag, hoewel dat in veel organisaties als de ideale vergaderdag wordt gezien. Als het woensdag wordt, zoals uit de eerste inventarisaties valt op te maken, wordt dat de dag van een volbezet kantoor, files en uitpuilende treinen.

En woensdagmiddag kunnen de mensen dan met een vrijdagmiddaggevoel naar huis gaan om de week door te zagen.

Als ze niet al aan het einde van hun Latijn zijn.