Krijgen banken nog heimwee naar Bonnie & Clyde?

Ze waren gangsters en bandieten. Maar dankzij de media en Hollywood romantische helden: ouderwetse bankrovers als Jesse James, Butch Cassidy en Bonnie & Clyde. In Nederland werd Aage M. met zijn thermische lans knuffelcrimineel nadat hij door wijlen Willen Duys met dezelfde egards werd ontvangen als Holleerder later door Twan Huys.



De eerste bankroof in Nederland na de Tweede Wereldoorlog vond plaats in 1965. De buit bedroeg 800 duizend gulden. Het was het begin van een gouden periode voor bankrovers, omdat het hele land ineens zijn salaris op de bank kreeg in plaats van in een loonzakje.