Kredietbeoordelaar verklaart Spanje na zes jaar crisis weer kredietwaardig

Politieke risico's

We denken dat een afscheiding van Catalonië onwaarschijnlijk is. Kredietbeoordelaar Fitch

Het tekort op de begroting zal volgend jaar teruglopen tot minder dan 2 procent. In 2018 zal dat nog 3,1 procent zijn. De werkloosheid is met 16,7 procent nog hoog, maar het is een daling van 2 procentpunten in vergelijking met begin 2017.



Fitch acht ook de politieke risico's beperkt: 'We denken dat een afscheiding van Catalonië onwaarschijnlijk is. Onze aanname is dat er uiteindelijk een akkoord zal komen over een grotere autonomie, maar dat zal een lang proces zijn dat van tijd tot tijd zal escaleren.'