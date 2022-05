Kranten uitgeven tijdens pandemie is wel heel lucratief, de rijkste man op aarde heeft een probleem

Christian Van Thillo Beeld BELGA

Winnaar: Christian Van Thillo

Keert zichzelf en zijn familie 80 miljoen euro aan dividend uit

Als u deze krant wegens gebrek aan bezorgers niet bezorgd heeft gekregen, zult u dit wellicht niet lezen. En misschien is dat maar goed ook, qua frustratie. Want: Christian Van Thillo, de opperbaas van de DPG Media Group, tevens eigenaar van de Volkskrant, Trouw, het AD, Het Parool en regiokranten, keert zichzelf en zijn familie dit jaar 80 miljoen euro aan dividend uit, als beloning voor de ongekende winst over 2021. ‘Een exceptioneel resultaat in exceptionele tijden’, noemt het bedrijf het resultaat zelf in het jaarverslag.

Dus terwijl bezorgers het opgeven, freelancers sappelen en deadlines worden vervroegd omdat drukkerijen worden gesloten, geven de eigenaren van de kranten zich tevreden een vette beloning. Het dividend is een verdubbeling van de 40 miljoen euro van een jaar eerder, wat weer een verdubbeling was van de uitkering een paar jaar daarvoor. Al met al heeft de familie Van Thillo, tevens eigenaar van radio- en tv-stations en een aantal Belgische en Deense titels, zich de afgelopen tien jaar 355 miljoen euro uitgekeerd, becijferde de website De Rijkste Belgen.

Op een omzet van 1,89 miljard euro haalde DPG een nettoresultaat (dus na aftrek van belastingen) van 221 miljoen – een keurig winstpercentage van bijna 12 procent. Goed, de personeelskosten gingen ook met 25 miljoen euro omhoog. Maar de ongelijkheid is er niet kleiner op geworden, kunnen we wel stellen. Het goede nieuws is dat het bedrijf blijft investeren in digitalisering. Dus op een gegeven moment zijn die bezorgers niet meer nodig.

Elon Musk Beeld REUTERS

Verliezer: Elon Musk

Kiest voor de vlucht naar voren bij een nieuw schandaal

De nieuwe man in de nieuwe media, Elon Musk, gaat het minder voor de wind. Sinds hij bekendmaakte Twitter te willen kopen, is de koers van het babbelmedium sterk gedaald, en ook die van Tesla, waarvan hij de aandelen wilde gebruiken voor de aankoop. Zoekt Musk nu een excuus om onder de koop uit te komen? Hij zette ineens vraagtekens bij het aantal spambots op Twitter. Als Twitter niet kan aantonen dat het aantal onder de 5 procent is ‘gaat de deal niet door’, dreigde Musk dinsdag.

Toen was de week nog maar net begonnen. Woensdag twitterde hij dat de ‘politieke aanvallen op mij de komende maanden dramatisch zullen toenemen’, waarna hij aankondigde ‘voortaan Republikeins te stemmen’, omdat de Democraten een partij van ‘verdeeldheid en haat’ zouden vormen. ‘Nu zul je het zien gebeuren: ze gaan hun vuile trucjes met me spelen.’

En zie: even later werd hij beschuldigd van seksuele intimidatie van een stewardess annex masseuse aan boord van een van zijn vliegtuigen. Hij zou zijn leuter uit zijn broek hebben gehaald en in ruil voor seks een paard hebben aangeboden. De kwestie werd met 250.000 dollar zwijggeld afgekocht, vertelde een vriendin van het vermeende slachtoffer tegen Business Insider.

Musk wist natuurlijk dat die publicatie eraan zat te komen en zag zijn politieke coming-out kennelijk als beste verdediging. Nu kon hij zeggen dat de beschuldiging ‘door een politieke lens’ moest worden gezien. Hij stelde vrijdag voor het schandaal ‘Elongate’ te noemen (‘verlengen’), en plaatste daar de hysterische, met tranen in de ogen, lachende emoji bij.

We hebben het hier over de rijkste man op aarde.