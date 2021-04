KPN voor 12,5 miljard euro in vizier van Amerikaanse en Zweedse opkopers

Het KPN-gebouw aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. Beeld Aurelie Geurts

Het duo zou 12,5 miljard euro overhebben voor het telecombedrijf, dat woensdag op de Amsterdamse effectenbeurs nog sloot op 2,88 euro per aandeel. Dat maakt het bedrijf 12 miljard waard. De koers klom donderdagochtend op het Damrak meteen met 1,8 procent.

Overnamegeruchten komen en gaan, maar The Wall Street Journal is doorgaans goed geïnformeerd en het is niet de eerste keer dat de naam van EQT valt in relatie met KPN. Vorig jaar november wist het eveneens doorgaans goed ingelichte persbureau Bloomberg al te melden dat de Zweden op het vinkentouw zaten.

Had EQT toen kunnen toeslaan, dan waren ze in Stockholm minder geld kwijt geweest: de marktwaarde van KPN schommelde vijf maanden geleden nog rond de 10,9 miljard euro.

Glasvezelnetwerk

Waarom de Zweden nu optrekken met een Amerikaanse branchegenoot is gissen. Twee kunnen in elk geval meer besteden dan één en de kans is groot dat aandeelhouders meer geld willen zien dan de 12 cent premie die ze boden ten opzichte van de koers van woensdag.

Het zou EQT en Stonepeak volgens de zakenkrant vooral gaan om het glasvezelnetwerk van KPN, dat klanten hoge snelheden en brede pijplijnen biedt tot het internet. EQT heeft recent miljarden gestoken in een Amerikaanse glasvezelboer, Zayo Group. De investeerder is sinds 2018 al in Nederland actief, toen het de netwerken van kabelaars Caiway en Delta – concurrenten van KPN – samensmeedde tot Delta Fiber.

In dat glas zit de toekomst, stelt ook de overnameprooi. KPN maakte nog geen twee weken geleden bekend dat het met pensioenreus ABP in zee gaat om de komende vijf jaar glasvezelkabels aan te leggen naar 700 duizend huishoudens in Nederland. Als dat lukt ‘beschikt’ 90 procent van de huizen over supersnel internet – ze hoeven er alleen nog een abonnement op te nemen. De infrastructuur ligt er dan al.

Ongewenste vrijers

KPN en ABP verkochten eind maart hun samenwerking als een investering in de digitale toekomst van Nederland en een prettig renderende besteding. Nu lijkt er echter ook wel op dat het telecombedrijf met de pensioenbaas zich ongewenste vrijers van het lijf wil houden. Topman Joost Farwerck zei bij die gelegenheid dat KPN zijn financiën ‘in zijn algemeenheid’ op orde heeft en de hulp van investeerders kan missen.

Bij zijn onderneming huivert men nog steeds als de naam van Carlos Slim, de Mexicaanse multimiljardair die in 2012 KPN probeerde in te lijven tot zijn imperium América Móvil. De Hollanders wezen zijn avances af, waarop de Mexicaan probeerde 30 procent van de aandelen in handen te krijgen. Dat zou hem het recht geven om op alle aandelen een bod uit te brengen. Slim bleef steken op 27,7 procent. In 2013 zag hij van een verdere overnamepoging af.

Datzelfde jaar zou de Amerikaanse telecomreus AT&T zijn tentakels hebben uitgestoken naar KPN, zo meldde The Wall Street Journal destijds. Slim is nog niet helemaal uit beeld: in januari werd bekend dat de Mexicaan zijn belang in KPN, dat hij inmiddels weer had afgebouwd, opnieuw heeft vergroot van 16 tot net iets meer dan 20 procent.

Kritieke infrastructuur

KPN kan belagers de deur weigeren dankzij een beschermingsconstructie waarop Slim in 2013 zijn tanden stukbeet. Dankzij een stichting die over preferente aandelen beschikt kon de Mexicaan nooit meer dan de helft van alle aandelen KPN in handen krijgen.

Een tweede verdedigingslinie ligt sinds vorig jaar oktober in Den Haag. Toen trad een wet in werking die de Nederlandse regering het recht geeft om een stokje voor een overname te steken als daarmee ‘de nationale veiligheid’ of ‘het publieke belang’ in het gedrang komt. De telecomsector valt volgens Haagse opvattingen onder ‘kritieke infrastructuur’.