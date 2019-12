KPN mag submerk XS4ALL gewoon opheffen

Fans van SX4ALL bij de Ondernemingskamer. Beeld ANP

‘Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren’, concludeerden de rechters maandag. De ondernemingsraad vroeg onder meer om een onderzoek naar de gang van zaken bij KPN en XS4ALL. Ook wilde de vertegenwoordiging dat er een tijdelijk bestuurder bij XS4ALL zou worden aangesteld. Die verzoeken zijn afgewezen.

Volgens de rechters is het besluit goed genoeg onderbouwd en is er genoeg rekening gehouden met het belang van XS4ALL. Ook heeft het geen ingrijpende gevolgen voor het personeel, omdat er geen gedwongen ontslagen vallen.

Onbegrip

KPN kondigde in januari onverwachts aan te stoppen met het merk XS4ALL. Het leidde bij fans van het eerste uur tot veel onbegrip. Ook de ondernemingsraad van de provider keerde zich tegen de plannen en adviseerde het besluit terug te draaien.

De plannen zouden slecht zijn onderbouwd en in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken. KPN legde het advies naast zich neer waarop de ondernemingsraad in beroep ging bij de Ondernemingskamer.

Hackers

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers en was daarmee een van de eerste commerciële providers van Nederland. Het is meteen een doorslaand succes: de allereerste avond zijn er vijfhonderd abonnees, het aantal waar de oprichters eigenlijk pas na een jaar op hadden gerekend. De provider onderscheidt zich door zijn activistische karakter, met name bij onderwerpen als privacy en censuur.

In 1998 wordt de provider door het grote KPN ingelijfd, voormalig aartsvijand nummer één. Daarna kan XS4ALL zijn zelfstandigheid goed volhouden, maar langzaamaan wordt het geel van XS4ALL steeds KPN-groener. Met de aankondiging van januari als apotheose.

Freedom Internet

Teleurgestelde aanhangers en oud-werknemers van XS4ALL hebben inmiddels een alternatieve provider opgezet, Freedom Internet, die de oude idealen nieuw leven moet inblazen. Freedom werd vorige maand gepresenteerd. In het eerste kwartaal van 2020 moeten de eerste klanten daadwerkelijk worden aangesloten op het netwerk van Freedom.

KPN hoopt ondertussen dat de bestaande honderdduizenden klanten van XS4ALL overstappen naar het hoofdmerk. KPN-topman Joost Farwerck verklaarde vorige week nog in een interview met De Telegraaf dat hij het ‘pure armoede’ vindt dat de partijen hun ruzie bij de Ondernemingskamer moesten uitvechten: ‘Ik voel me ceo van KPN, maar ook van XS4ALL.’

Vervolgstappen

Farwerck noemt het maandag na de uitspraak ‘goed dat er nu duidelijkheid is’. De topman zegt nu eerst in overleg te gaan met de medewerkers van XS4ALL. ‘Ik wil in het begin van het nieuwe jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken.’ Voorlopig verandert er niets aan de dienstverlening voor XS4ALL-klanten, benadrukt Farwerck.

De ondernemingsraad reageert teleurgesteld. ‘We hadden dit graag anders gezien. Onze argumenten blijven staan, we zijn er nog steeds van overtuigd dat dit niet de juiste stap is. Dat het niet goed is voor klanten, voor medewerkers en voor het bedrijf.’ De raad denkt nog na over vervolgstappen om te proberen XS4ALL toch te behouden.