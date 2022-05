Kosten voor bankrekening blijven stijgen, ABN Amro gooit er in een keer 51,3 procent bovenop

Het Hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuid as in Amsterdam. Beeld raymond rutting

De kostenverhoging van 51,3 procent voor een betaalrekening heeft tot ongenoegen geleid bij klanten van ABN Amro. Vooral omdat de meerderheid van de aandelen van de bank nog in handen is van de staat. ‘Ik wil u vragen maatregelen te nemen die er voor zorgen dat deze kostenverhoging wordt geannuleerd’, zo schrijft een rekeninghouder aan de Tweede Kamer.

De bank zelf vindt de verhoging goed te verdedigen. De kosten per betaalrekening zijn voor de bank gestegen als gevolg van digitalisering. ‘We moeten de veiligheid en toegankelijkheid garanderen. Tegelijkertijd zijn er veel kosten gemoeid met de innovatie’, aldus een woordvoerder.

Continue stijging

ABN Amro heeft 5 miljoen particuliere rekeninghouders. ING, met 8 miljoen rekeninghouders de grootste particuliere bank in Nederland, is niet van plan de tarieven per 1 juli te verhogen, zegt een woordvoerder. ING rekent nu 2,35 euro per maand voor een betaalrekening. Rabobank, met 6 miljoen rekeninghouders de derde bankreus van Nederland, zit momenteel op 2,25 euro. SNS en zusterbank ASN, allebei volledig eigendom van de staat, brengen hun klanten respectievelijk 2,55 en 2,20 euro per maand in rekening. Banken als KNAB en Triodos zitten daar nog ver boven. Daar kost een betaalrekening 5 euro per maand.

In de afgelopen vijf jaar zijn de kosten voor een standaardpakket gemiddeld al met 42 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Mogelijk is de verhoging door ABN Amro het sein voor andere banken om op een later tijdstip ook de tarieven te verhogen. Banken doen dit bewust niet gelijktijdig om de schijn van prijsafspraken te vermijden.

De Consumentenbond is uiterst kritisch over de verhoging. ‘Het gaat niet zozeer om de hoogte van de tarieven (betaalpakketten kosten gemiddeld zo’n 40 à 50 euro per jaar) maar vooral om de continue stijging. Daar zit de irritatie bij consumenten’, zegt woordvoerder Joyce Donat.

Afkalvende dienstverlening

Uit een enquête van de Consumentenbond blijkt dat klanten van Rabobank, ING en ABN Amro ontevreden zijn over de prijsstijgingen in de afgelopen jaren. De Consumentenbond wijst erop dat de hogere kosten gepaard gaan met minder service. ‘Consumenten ervaren een afkalvende dienstverlening door de sluiting van bankkantoren en pinautomaten. Daarnaast worden toeslagen berekend op allerlei diensten zoals geld storten, in het buitenland betalen en cash opnemen. Bovendien is ook de spaarrente negatief’, zegt Donat. ‘Het is alsof de prijs van een Big Mac met 20 procent stijgt terwijl de hamburger kleiner wordt en je moet betalen voor een glas water.’

Ze vindt de argumenten van de banken voor de tariefsverhogingen dooddoeners. ‘Ze komen elke keer met dezelfde argumenten: kosten van digitalisering, witwassen, terrorismebestrijding. Maar moet je daarvoor altijd de klant laten opdraaien? Er zijn ook kosten verdwenen, zoals minder bankkantoren.‘

Vervelend voor consumenten is dat een bankrekening in Nederland een verplichting is. Niemand krijgt zijn loon meer cash betaald. En betalen zonder bankpas is bijna onmogelijk aan het worden.