Kop of munt? Het kan je zomaar 3,2 miljoen opleveren

Op economen kun je rekenen voor levensadvies. Ook aan het begin van het jaar. Of beter nog: zéker aan het begin van het jaar, waarin goede voornemens aan de orde zijn. Robert Dur, hoogleraar economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, tipte zijn volgers op LinkedIn op 1 januari om een muntje op zak te hebben. ‘Denk je aan een belangrijke levensbeslissing in 2023? Heb je wat aanmoediging nodig? Kijk dan eens naar deze fascinerende studie van Steve Levitt.’

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Deze Amerikaanse econoom, die bij ons vooral bekend is van zijn boek Freakonomics, onderzocht of het opgooien van een muntje positief uitpakt voor mensen die voor een moeilijke beslissing stonden. Die strategie op zich is natuurlijk niet nieuw. In 1903 beslisten de gebroeders Wilbur en Orville Wright zo wie als eerste mens ooit een gemotoriseerd vliegtuig de lucht in zou sturen. Wilbur won, het plaatsje in de geschiedenisboeken lag voor het grijpen.

Beëindigen van een relatie

Levitt voerde een experiment uit waarin deelnemers die voor een moeilijke beslissing stonden, zoals het opzeggen van een baan of het beëindigen van een relatie, een munt opgooiden om ze te helpen bij hun keuze. Ze moesten de uitkomst niet volgen, maar zij die de ‘opdracht’ hadden gekregen om een verandering door te voeren bleken meer geneigd om dat ook te doen. En met succes, want zes maanden na hun beslissing waren ze aanzienlijk gelukkiger dan dan degenen die de opdracht hadden gekregen om het status quo te handhaven. Conclusie van de studie: ‘Mensen kunnen overdreven voorzichtig zijn wanneer ze voor levensveranderende keuzes staan.’

Toch kan ik het pleidooi voor de kracht van een muntopgooi niet helemaal onderschrijven. Levitts studie deed mij namelijk denken aan heel ander onderzoek van Victor Haghani en Richard Dewey over het opwerpen van muntjes en hoe financieel gelukkig dat ons kan maken. Zij lieten een groep financiële professionals deelnemen aan een eenvoudig gokspel. Deze proefpersonen kregen 25 dollar en mochten kop of munt spelen met een muntstuk dat in 60 procent van de gevallen kop zou opleveren. Elke ingezette dollar leverde bij winst evenveel extra dollars op, bij verlies gingen ze verloren.

Met die kansverdeling moet het fortuin je toelachen, toch? Probeer het spel via deze link zelf eens (helaas zonder echt geld). Tien keer per minuut een muntstuk opgooien, en dat een half uur lang, geeft volgens de financiële theorie een verwachte som van 3,2 miljoen dollar (in het experiment was het maximumbedrag begrensd op 250 dollar).

De resultaten van Haghani en Dewey wezen anders uit, en ik durf te wedden ook die van jou. Eenderde van de spelers verloor geld, en 28 procent zelfs alles. De deelnemers zetten te veel in, of juist te weinig, en probeerden soms een verlies goed te maken door extra veel in te zetten. Sommigen gokten zelfs meermaals op munt in plaats van kop. Drie op de tien zette minstens één keer het volledige bedrag in (met dus 40 procent kans om alles te verliezen).

Wat is het optimale bedrag? Ergens tussen twee extremen in. Veel inzetten heeft het risico dat een paar keer ‘munt’ zoveel verlies oplevert dat de schade niet meer valt goed te maken. Amper inzetten betekent dat de winsten beperkt zullen zijn.

Honderd spelletjes

Het lijkt een logische strategie om de helft van het bedrag in te zetten op kop, maar dat is het niet. In dat geval zal je na honderd spelletjes gemiddeld 97 procent van je inleg verloren hebben (1.560 x 0.540 = 0,033 voor wie het wil narekenen). Reken voor het gemak maar even wat er gebeurt als je een keer wint, en dan verliest. Dan gaat je 25 dollar naar 18,75 dollar. Als je eerst verliest, en dan wint: eveneens 18,75 dollar.

Om de optimale theoretische grootte te bepalen voor de inzet bij een weddenschap is er het zogeheten Kelly-criterium. In dit geval rolt uit die formule 20 procent. Bij de eerste opgooi zet je dan dus 5 dollar in op kop. Als je wint, wordt die inzet 6 dollar, anders is het 4 dollar. Een leuk weetje is dat een gokker die het Kelly-criterium kent, en het geld kan ophoesten, volgens de financiële theorie bereid zou zijn om ongeveer 10.000 dollar te betalen om dit spelletje te mogen spelen.

Dat alles om maar te zeggen dat een spelletje kop of munt eenvoudig kan lijken, maar dat zeker niet hoeft te zijn. We kunnen grotere lessen trekken uit hun gokexperiment, zeggen Haghani en Dewey. ‘Dit eenvoudige spel blijkt soortgelijke kenmerken te hebben als beleggen op de aandelenmarkt, en implicaties te hebben voor het financieel en economisch onderwijs.’

Iemand die maar al te goed besefte dat het opgooien van een munt niet zaligmakend was, is Wilbur Wright. Hij boorde 120 jaar geleden bij de eerste poging de Wright Flyer in het zand van het strand in North Carolina. Drie dagen later probeerden de broers het opnieuw. Op de eerder getoonde foto is Wilbur wel te zien, maar dan naast het vliegtuig. De eerste vliegenier om in Kitty Hawk het luchtruim te verkennen? Orville.