Komt na offshoring en reshoring nu friendshoring?

Globalisering is ‘uit’ nu de wereld na dertig jaar opnieuw uiteenvalt in vijandige blokken. Maar rigide protectionisme is niet ‘in’.

Niet alle lessen uit de jaren dertig van de vorige eeuw zijn vergeten. Protectionisme zou tot een grote economische krimp en mogelijk zelfs een zware depressie leiden. Minimaal 5 procent van de wereldwelvaart zal volgens een onderzoek van de Wereldhandelsorganisatie nu al door het geruzie van de grote blokken verloren gaan. En gezien de torenhoge schulden van veel landen zou een grotere krimp fataal zijn.

Daarom zijn er vrienden nodig in de landbouw, industrie en diensten. Friendshoring of allyshoring wordt het genoemd – een term die voor het eerst door de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zou zijn gebruikt. Handelen met bevriende naties komt de VS ook goed uit: gezien de handelstekorten heeft het land liever dat de Europeanen weer een Ford kopen dan een BYD. Of een Apple (wel met Chinese onderdelen) dan een Huawei. Zelfs de liberale VVD zei maandag dat geïmporteerde energie alleen nog maar van bondgenoten mag komen.

Friendshoring is het alternatief voor het uitbesteden van werkzaamheden aan het meest geschikte, meestal goedkoopste land (offshoring), of het terughalen van alle productie en diensten binnen de eigen grenzen (on- of reshoring). Nederland kan zijn eigen treinen, auto’s, vliegtuigen, televisies en smartphones nu eenmaal niet allemaal weer zelf gaan maken, laat staan alle grondstoffen daarvoor delven en de onderdelen fabriceren.

Als vijandige blokken, zoals China en Rusland, niet meer in aanmerking komen als leveranciers is friendshoring de beste post-globaliseringsstrategie. De democratische landen in het Westen moeten weer bij elkaar kruipen in hun strijd tegen de gezamenlijke vijanden met dictatoriale regimes die ook nog bezig zijn hun buurlanden te veroveren of bedreigen.

Na de val van de Muur eind 1989 was globalisering het motto. Zelfs Rusland en China kregen een markteconomie en zouden, zo werd verwacht, vanzelf democratieën worden. De antiglobalisten die af en toe bijeenkomsten van de G20 of het IMF verstoorden, werden door de wijsneuzen van Instituut Clingendael en andere politieke denktanks afgeschilderd als ordinaire relschoppers.

Van globalisering werd iedereen beter. Het kon ook niet anders, nu door digitalisering de wereld een dorp was geworden. Kapitaal was in een nanoseconde van de ene kant van de wereld naar de andere kant te verplaatsen. Diensten, zoals complete administraties en services, konden naar India worden verkast. En met containerschepen waren goederen voor een habbekrats van andere continenten te halen.

Maar de culturele en politieke verschillen verdwenen niet mee met de economische verschillen. Dertig jaar later is de democratie in China en Rusland ver te zoeken en hangt door de opkomst van rechtse populisten zelfs het zwaard van Damocles boven de westerse democratieën.

Friendshoring moet een scherpe daling van de welvaartsgenererende arbeidsdeling voorkomen. Hiermee moet wind uit de zeilen worden genomen van populisten die ook de westerse democratieën om zeep willen helpen.

Alleen zijn vrienden nogal eens onbetrouwbaar. Het enige verschil met vijanden, om Oscar Wilde te parafraseren, is dat ze geen mes in de rug steken maar in de borst.