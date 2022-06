Komt na de greatest show on earth de koude douche?

Eigenlijk is de monarchie het beste deel van de Britse economie. De feestelijkheden rond het platina jubileum van de 96-jarige Elizabeth hebben de Britse economie een impuls gegeven van 6,4 miljard pond (7,5 miljard euro), zo rekende een denktank uit.

De koningin liet zichzelf slechts twee keer even zien, maar de hele wereld keek mee naar de greatest show on earth. Als de regering slim is, zou ze elke week een jubileumfeest voor haar organiseren, inclusief alle toeters en bellen. Er zijn nog genoeg oude rockers over om op te treden op haar 70 jaar en 1 week, 2 weken, 3 weken et cetera regeringsjubileum. Niemand weet hoelang ze nog leeft, maar op jaarbasis levert dat een kleine 400 miljard euro op.

Nu is het kommer en kwel. In maart stagneerde de Britse economie, in april was er een krimp. Van alle G7-landen kent Groot-Brittannië de laagste groei en de hoogste inflatie, aldus het IMF. Het handelstekort is in de eerste drie maanden van dit jaar opgelopen tot 5,3 procent van het bbp. Het Britse pond is ten opzichte van de dollar 8 procent minder waard geworden en verliest ook ten opzichte van de euro.

Dat wordt niet veroorzaakt door corona of de oorlog in Oekraïne, laat staan door Partygate, waarbij Johnson tijdens de pandemie vrolijk verder borrelde. Het is de Brexit. De EU is de belangrijkste markt voor het land en sinds Groot-Brittannië daar sinds 1 januari 2021 niet meer in zit, is de onderlinge handel in een hopeloze papierwinkel vastgelopen. Groot-Brittannië is niet het knooppunt van een nieuw imperium geworden met Londen als het Singapore aan de Theems, zoals Johnson droomde, maar heeft zich geïsoleerd.

Vorig jaar daalde in vergelijking tot 2018 de export van vee naar de EU met 20 procent, van auto’s 25 procent, van groente 40 procent en van kleding 60 procent. Driekwart van de Britse im- en exporteurs klaagt over de bureaucratische rompslomp. En dat marktverlies is niet gecompenseerd door export naar andere landen. Die daalde met 6 procent.

Johnson is in paniek. Hij wil het Brexit-akkoord met de EU openbreken door de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk op te heffen. Dat zou betekenen dat vanuit Groot-Brittannië producten die niet aan de Brusselse eisen van veiligheid en hygiëne voldoen, via de achterdeur toch de EU binnenkomen. Dat kan op een handelsoorlog uitdraaien.

Maandag hielden 211 van de 359 Tory-parlementariërs hem de hand boven het hoofd. Velen hebben mooie baantjes aan hem te danken, zoals hele en halve ministerschappen. Die roepen dat hij de Russen kan intomen. Johnson moet zijn finest hour nog beleven, zoals zijn grote voorbeelden Churchill tijdens de Slag om Engeland en Thatcher op de Falklands.

Tot het zover is, mag hij er een zootje van maken. ‘Boris Johnson regeert niet als een moderne premier, maar als een middeleeuwse monarch’, mopperde een Tory-parlementariër maandag op de BBC.

Het is een belediging aan Elizabeth.