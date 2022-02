Komt er nu ook een eind aan het eindeloos sjansen met Gazprom?

Premier Jan Peter Balkenende bezocht de Russische president Vladimir Poetin in november 2007 voor de ondertekening van een contract tussen Gazprom en de Gasunie. Beeld AP

Op de vijfde verdieping van een potloodvormige kantoortoren in Moskou is het staketsel te zien waar Rusland op steunt. Hier, in het commandocentrum van Gazprom, bevindt zich een enorm scherm met daarop een kaart van dat deel van de wereld dat ertoe doet, voor Russen die in aardgas doen. Europa in het westen. Japan in het oosten. Rusland in het midden. Er staan geen steden, wegen of rivieren op. Alles wat je ziet, is een hoekig weefwerk van groene lijnen: het aardgasnet, waarvan Europa de afgelopen jaren steeds afhankelijker is geworden. Zonder dit skelet zou Rusland nooit zijn spierballen kunnen laten zien.

Een paar verdiepingen daaronder, in een fraai gelambriseerde kamer met een foto van de president aan de muur en een icoon van Jezus Christus, sprak Gazproms vicevoorzitter Alexander Medvedev in 2011 vol vertrouwen over de toekomst van zijn bedrijf. In Europa werd gedroomd van enorme hoeveelheden nog onontgonnen schaliegas, wat de positie van Gazprom en de machtsbasis van Rusland zou eroderen. Maar Medvedev lachte erom: de energierevolutie zou tot de VS beperkt blijven. Schaliegas maakte volgens hem geen kans, in het veel beter gereguleerde Europa.

Nee, hij verkneukelde zich al over het sluiten van het Groningen-veld. Natúúrlijk heeft Nederland straks meer Russisch gas nodig, zei hij tegen deze krant. Op de vraag of Nederland en Europa niet te afhankelijk zouden worden van Rusland, zei hij: ‘Dat is een absoluut hypothetische kwestie.’

Medvedev sprak alsof hij namens zijn land sprak; de begrippen ‘Gazprom’ en ‘Rusland’ leken inwisselbaar. ‘Rusland is altijd een betrouwbare leverancier geweest. We zijn er wanneer we nodig zijn.’

Hij voorspelde dat het Russische aandeel in de Europese behoefte aan aardgas in een decennium van 25 procent naar 33 procent zou stijgen. Maar ach, zei hij, wat is het verschil?

Inmiddels is dat gegroeid tot 41 procent. Ondanks het feit dat ‘leveringszekerheid’ en ‘diversificatie’ jarenlang de spil vormden van het Nederlandse gasbeleid, zijn we alleen maar afhankelijker geworden van één leverancier: Rusland. Gazprom.

Het is deze afhankelijkheid die de Russische president Vladimir Poetin de ruimte heeft gegeven voor de bezetting van de Krim, de steun aan rebellen in de Donbas, MH17, de moord op dissidenten, en nu de oorlog in heel Oekraïne. Donderdagavond was het weer Europa dat op de rem trapte, bij het uitvaardigen van strafmaatregelen tegen Rusland: het bancaire systeem Swift blijft voor Rusland toegankelijk. Want hoe kunnen we anders ons (steeds duurdere) gas betalen? Zo financiert de oorlog zichzelf.

Aan het Museumplein

Niets symboliseert deze onderworpenheid zo duidelijk als de dominantie van de naam Gazprom langs de velden waarop de belangrijkste Europese voetbalwedstrijden worden gespeeld, en op de shirts van clubs als Chelsea en Shalke 04 – al is die laatste club er donderdag wel als eerste mee gestopt. Maar Gazprom zit veel dieper in Europa, zeker in Nederland. Bij het hoofdkantoor aan het Museumplein in Amsterdam, waar minstens dertig dochterondernemingen gevestigd zijn, lijkt vrijdag een dag zoals alle andere. In het kantoor van de Gazprom Holding in de Johannes Vermeerstraat was het blauwe logo met het vlammetje nog even hel verlicht als altijd. En bij de Hermitage in Amsterdam, de dependance van het grote museum in Sint-Petersburg, draait de tentoonstelling over de Russische avantgarde gewoon door. Belangrijkste sponsor van het Russische museum: Gazprom. Eén van de vrienden van het museum: Vladimir Poetin.

Rusland levert al sinds de jaren zeventig aardgas aan Europa, maar Gazprom is inmiddels veel meer dan een wat bonkige toeleverancier. Vroeger hield de zeggenschap van de Russen op waar Europa begon, maar tegenwoordig zit de moloch tot in de haarvaten van het westen. Gazprom is deels eigenaar van Europese aardgaspijpleidingen, neemt deel aan aardgasopslagplaatsen, en verkoopt aan het einde van de keten ook aardgas aan zakelijke klanten. Zoals je je gas bij Greenchoice of Vattenfall kunt kopen, zo kan het sinds 2012 ook bij Gazprom.

Zo’n ‘geïntegreerd’ bedrijf mag eigenlijk niet in Europa; westerse bedrijven zijn sinds begin deze eeuw gedwongen om transport en levering te splitsen, om de marktwerking te bevorderen. Gazprom heeft daar altijd lak aan gehad, ondanks rechtszaken en waarschuwingen vanuit Brussel. De terechtwijzingen verworden in schikkingen vaak tot zachte compromissen.

In Nederland kopen zeker 120 gemeenten hun aardgas in bij Gazprom, bleek vorig jaar uit onderzoek van Follow The Money, dat van 287 gemeenten de gegevens wist te achterhalen. Daarmee staat het bedrijf op de eerste plaats. Hoe groen en sociaal bewust ze ook zeggen te zijn, zoals GroenLinks-stad Utrecht, als het erop aan komt gaan ze gewoon voor de goedkoopste. En dat is natuurlijk Gazprom, met zijn geïntegreerde-monopolie-aanvoer.

Gazprom City in Siberië

Wie de stad Novije Oerengoy in Siberië bezoekt, vier uur vliegen ten noordoosten van Moskou, tegen de poolcirkel aan, ziet dat die integratie nog veel verder gaat. Deze stad, in het gebied waar veel groene lijnen uit het controlecentrum beginnen, wordt Gazprom City genoemd. Het blauwe waakvlammetje is zelfs te zien op bushokjes en vuilniswagens. Maar ook zijn overal boven de besneeuwde vlakte de vlammetjes van affakkelinstallaties te zien. Dat Gazprom bij de winning van het aardgas naar schatting 30 procent meer CO2 uitstoot dan een gemiddeld westers bedrijf, is kennelijk ondergeschikt bij de gemeentelijke keuze voor Gazprom. Dat met het geld een ondemocratisch regime op de been wordt gehouden, kennelijk ook.

De Gazprom Arena in Sint-Petersburg. Beeld Daniele Badolato / Getty

Deze week zijn activisten daarom een petitie begonnen om de gemeenten en waterschappen te vragen hun contract te verscheuren. De waterschappen laten vrijdag weten te onderzoeken of ze onder hun contract uit kunnen. Op vragen daarover aan Gazproms kantoor in Den Bosch kwam tot dusver geen antwoord.

Maar het is een illusie te denken dat je als Nederlandse aardgasverbruiker aan Gazprom kunt ontsnappen. Ook het aardgas dat Greenchoice of Vattenfall verkopen, is vaak uit Rusland afkomstig. Alleen wie van het gas af gaat, ontkomt aan het sponsoren van Poetins Rusland.

Nederlandse zakelijkheid

De dominantie van Gazprom in Nederland is deels aan Nederland zelf te wijten. Nederland voorziet rond de eeuwwisseling dat het Groningse gas op een gegeven moment zal opraken. Waar halen we ons gas dan vandaan? En: hoe maken we dan het Nederlandse aardgasnet te gelde? En wat is dan nog het bestaansrecht van de Gasunie, het Nederlandse staatsgasbedrijf? Het antwoord is wat later de ‘gasrotonde’ ging heten, het idee dat een groot deel van de West-Europese gasbehoefte via Nederland zou worden verdeeld. Bij de ene oprit stroomt het binnen, bij de andere afrit stroomt het weer naar buiten. Ook zonder Slochteren blijven de aardgasbaten zo in de toekomst binnenkomen, is het idee.

Daartoe is niet alleen een versterking van de infrastructuur nodig, in de vorm van nieuwe aansluitingen, compressorstations en opslagvelden, maar ook de garantie dat die infrastructuur in de toekomst gevuld gaat worden. En daar heeft Gazprom wel oren naar. Het bedrijf, dat in 1989 is voortgekomen uit het Sovjet-ministerie voor Gaszaken, is in de jaren negentig geprivatiseerd en heeft wel zin in een nieuw buitenlands avontuur. De Russen leveren weliswaar al sinds de Koude Oorlog aan Duitsland, maar Nederland lijkt een mooi bruggenhoofd voor verdere expansie.

Op 16 mei 1996 tekenen de Nederlandse Gasunie en Gazprom in Moskou een principeakkoord, om twintig jaar lang 4 miljard kubieke meter gas per jaar te gaan importeren. ‘Het was bedoeld om aan elkaar te wennen’, zei oud-Gasuniedirecteur George Verberg in 2011 tegen de Volkskrant. ‘We wisten dat we ze nog decennia nodig zouden hebben.’

Innige band

Eind 2001 wordt het eerste Siberische gas geleverd. In december van dat jaar wordt in het Groninger Museum, dat wordt gesponsord door de Gasunie, een tentoonstelling van de naturalistische Russische schilder Ilja Repin geopend. De Russische minister van Cultuur is erbij, en hoge functionarissen van Gazprom. Kunst als glijmiddel: het zou ook voor Gazprom een beproefde methode worden. ‘Wij voelden ons prettiger als we de relatie een beetje konden aankleden’, aldus Verberg tien jaar later, destijds zakelijk directeur bij het museum. ‘Hoe houd je anders dat huwelijk goed? Als je elkaar alleen maar aan de onderhandelingstafel ziet, wordt het lastig.’ Een andere pilaar is de oprichting van een gezamenlijk gasinstituut, waar ook Gazprom-managers worden opgeleid.

Twee maanden later tekent de Nederlandse minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma een overeenkomst voor een ‘actieve gezamenlijke Russisch-Nederlandse deelname aan een strategisch energiepartnerschap’. Het zal onder meer uitmonden in een deelname van 9 procent in de Nord Stream-pijpleiding, die rechtstreeks tussen Rusland en Duitsland wordt aangelegd. Zo kunnen de voormalige Oostbloklanden via de gaskraan onder druk worden gezet, zonder dat de levering aan het westen in gevaar komt. De Gasunie-directeur die het contract met Gazprom tekent, Marcel Kramer, wordt daarna baas van een ander Gazprom-project: de South Stream-pijpleiding door de Zwarte Zee.

Gazprom is dan allang geen normale marktpartij meer, voor zover dat het ooit was. Nadat Vladimir Poetin in 2000 aan de macht is gekomen, brengt hij het gasbedrijf weer onder controle van de staat, met een meerderheidsbelang van 51 procent. Twee oude vrienden uit zijn tijd in Sint-Petersburg komen aan het roer te staan. Eén van hen, Dimitri Medvedev, werd later president van Rusland, als zetbaas tussen de eerste en tweede periode-Poetin. De ander, Alexei Miller, staat nog steeds aan het roer. Hij stak 100 miljoen in de plaatselijke voetbalclub Zenith en bouwde voor zijn bedrijf de hoogste wolkenkrabber van Europa. Toen hij in 2018 op de Amerikaanse sanctielijst werd geplaatst, was hij daar trots op. ‘Eindelijk. Dat betekent dat we alles goed doen.’