Komt er na de graaiflatie een keer geefflatie?

Anderhalve week geleden schreef de Volkskrant: ‘Bij elkaar kosten de dertien populaire supermarktproducten in de boodschappenmand van de Volkskrant nu 43,32 euro. Bijna 20 procent meer dan een jaar geleden, toen de boodschappenmand optelde tot ‘slechts’ 36,11 euro.’

Dat rijmt niet erg met de opmerking van Ahold-topman Frans Muller dat het supermarktconcern de stijgende inkoopprijzen slechts gedeeltelijk in de verkoopprijzen heeft doorberekend. Als er al cadeaus zouden zijn uitgedeeld aan de klanten, dan zou ook de winst van Ahold moeten zijn gedaald. Maar de winst steeg met 13 procent tot 2,5 miljard euro. De aandelenkoers ging na het bekend worden van de cijfers met 6 procent omhoog en de dividenduitkering met 10 procent.

Dat op Beursplein 5 op dit moment de bomen weer tot in de hemel groeien, is niet zo vreemd. De grote beursgenoteerde bedrijven schijnen weinig last te hebben van de oorlog die tweeduizend kilometer verderop woedt en de inflatie die daar het gevolg van is. Volgens critici profiteren ze er zelfs van, omdat de hoge energieprijzen een excuus zijn geweest om de marges te verbeteren door prijzen extra te verhogen. Hoewel de energieprijzen al teruggevallen zijn tot die van voor het begin van de oorlog en de sancties tegen Rusland, waren de prijzen van de voedingsmiddelen in januari volgens het CBS met 14,5 procent gestegen in vergelijking tot een jaar eerder. Dat is aanzienlijk meer dan de inflatie die in Nederland op jaarbasis 7,6 procent bedroeg en in de VS – waar Ahold heel groot is – 6,4 procent.

In de VS wordt inmiddels gesproken van greedflation – letterlijk hebzucht-inflatie maar in Nederland graaiflatie genoemd – waarbij bedrijven massaal prijzen verhogen in de jacht op meer winst. Door de overnames en fusies in de jaren tien hebben veel bedrijven een zo machtige marktpositie – een oligopolie of monopolie – dat ze weinig van concurrenten hebben te vrezen. Democratische congresleden in de VS spreken zelfs van ‘uitbuiting van consumenten’.

Bedrijven noemen de graaiflatie een ‘samenzweringstheorie’. De inflatie is veroorzaakt door centrale banken die biljoenen hebben bijgedrukt om de economie aan de praat te houden. En door honderden miljarden die overheden hebben uitgegeven aan het compenseren van coronaverliezen en energiekosten. Overheden misbruiken de inflatie zelf voor het verhogen van de prijzen, zoals die van de gemeentelijke lasten.

Ahold wil van geen graaiflatie weten. De winst is minder gestegen dan de inflatie. En de marge van Albert Heijn in Nederland en Delhaize in België is niet gegroeid maar gedaald van 4,3 naar 3,6 procent. De duurdere boodschappen zijn te wijten aan de producten van merkfabrikanten, de eigen huismerken zijn nauwelijks in prijs gestegen. Als de supermarkten iets valt te verwijten, is het dat zij consumenten naar hun eigen huismerken trekken.

Muller kondigde zelfs aan dat in de komende tijd prijzen zullen worden verlaagd als ook de merkfabrikanten hun prijzen verlagen. Of graaiflatie zal veranderen in geefflatie, iets wat nog nooit in de geschiedenis is gebeurd.

Eerst maar afwachten of dat ook uit de mandjes van de Volkskrant en het CBS blijkt.