Komt er in 2023 al een vleesverbod?

Er is heel veel voorspeld deze week. In 2023 wacht het einde van de politieke islam met de val van het regime in Teheran, mogelijk houdt ook Poetin het niet vol en komt er vrede in Oekraïne, het kabinet-Rutte IV valt en de Republikeinen maken Biden vleugellam. Ajax wordt kampioen of Feyenoord (‘PSV kan kampioenswens nu wel bij het oud vuil zetten’, aldus de sportgoeroe van De Telegraaf) en Nederland wordt derde op het Eurovisie Songfestival, terwijl Tsjechië wint.

Veruit de meeste voorspellingen worden gedaan op economisch gebied. Daar zijn talrijke beroepsvoorspellers, waaronder het IMF, het CPB, De Nederlandsche Bank en de economische bureaus van de banken. The Economist, het blad van de elite, weet al jaren met voorspellingen voor het nieuwe jaar goede sier te maken. Nu worden een milde recessie in de VS en een ernstige recessie in Europa voorspeld. The Economist mag een toonbeeld zijn van liberale degelijkheid, in zijn profetieën is het blad net zo slecht als de bondscoach die voorspelde dat Nederland wereldkampioen kon worden.

De Deense Saxo Bank, eigenaar van BinckBank in Nederland, scoort ten minste net zo goed met zijn ‘buitenissige voorspellingen’, die meer gebaseerd lijken op Nostradamus dan op uitgewogen modellen. In 2015 voorspelde Saxo tegen alle verwachtingen in dat het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit zou stemmen, in 2019 dat Duitsland in een recessie zou belanden en in 2017 dat de koers van bitcoin zou exploderen. Dat was midden in de roos. Of bijna.

Nu wordt opnieuw een aantal knuppels in het hoenderhok gegooid. Zo wordt voor 2023 een un-Brexit voorspeld en een verbod op het eten van vlees.

Steen Jakobson van Saxo beweert dat een nieuw Brexit-referendum een ‘grote waarschijnlijkheid’ is. Premier Rishi Sunak schrijft nieuwe verkiezingen uit als de Britse economie in een diepe recessie belandt. ‘Labour wint die en belooft voor 1 november een nieuw referendum te houden die de EU-voorstanders dit keer wel winnen’, aldus een van de fantasieën van de bank. Op dit moment is de oppositie helemaal niet van plan om na een overwinning een nieuw referendum te houden. ‘Wij zullen Brexit laten werken’, is de enige belofte van de huidige Labour-leider Keir Starmer.

Nog krasser is de voorspelling dat er in 2023 een verbod komt op het eten van vlees. Saxo denkt dat dit mogelijk is in bijvoorbeeld de Scandinavische landen of Canada, die beloofd hebben de CO2-emissie radicaal te reduceren. Vleesproductie is goed voor 58 procent van de uitstoot. Andere voorspellingen zijn het aftreden van president Macron van Frankrijk, de oprichting van een Europese Militaire Unie, een goudprijs boven de 3.000 dollar en het besluit van Japan om de yen aan de dollar te koppelen: één dollar voor 200 yen.

Saxo laat officieel weten dat het om persoonlijke visies van de analisten gaat en niet om de visie van de bank, net zoals de kersttoespraak van de koning niet de visie van Rutte is. Maar dat maakt niet veel uit. De glazen bol is in de economie net zo onmisbaar als de multiplier.