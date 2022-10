Komt er een parlementaire enquête over gratis kinderopvang?

Soms wordt Mark Rutte als een SP’er in VVD-kleuren gezien. De enige premier die in Europa alle stormen overleeft, is ook een briljante kameleon die linkse dingen doet die goed uitpakken voor rechtse mensen.

Neem de energietoeslag van tweemaal 190 euro die voor een heel groot deel terechtkomt bij mensen die het helemaal niet nodig hebben. Maar nog veel averechtser zal het plan uitvallen om de kinderopvang in 2025 gratis te maken, zoals D66 wil. Hoe meer iemand verdient, hoe meer hij of zij ervan profiteert, zo blijkt uit berekeningen van bureau voor kinderopvang Buitenhek. ‘Nu wordt bij de laagste inkomens 96 procent van de opvangkosten vergoed. Voor de hoogste inkomens is die vergoeding slechts 33 procent. In de nieuwe regeling wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) afgeschaft. Dit zou betekenen dat de lage inkomens juist 141 euro per maand extra gaan betalen voor de kinderopvang.’ Inkomens boven anderhalf keer modaal gaan er flink op vooruit. Mensen met een gezamenlijk inkomen van 200 duizend euro zelfs 13 duizend euro per jaar.‘

De kosten van kinderopvang voor de belastingbetaler bedragen nu 3,8 miljard aan toeslagen. Gratis kinderopvang kost 5,5 miljard extra, waardoor de rekening oploopt tot 9,3 miljard euro. En dat vooral om de hoge inkomens te fêteren.

D66 denkt dat dit geld welbesteed is omdat iets wordt gedaan aan het schrijnend tekort op de arbeidsmarkt. Nederland is wereldkampioen deeltijdwerken en met gratis kinderopvang kunnen mensen in de kracht van hun leven – en daarmee worden vooral vrouwen bedoeld – volledig aan de slag gaan. En bijkomend voordeel is dat kinderen van de opvang ook socialer worden. Het is goed voor de taalontwikkeling. Het is kortom een meesterzet in de creatie van het grote ideaal van de egalitaire samenleving.

Twee dagen voordat het plan voor gratis kinderopvang op 7 oktober in het kabinet werd besproken, waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al dat ‘er een aanzienlijk risico bestaat dat lagere inkomens er uiteindelijk op achteruit zullen gaan’. Vanwege de tekorten aan medewerkers zullen de prijzen van kinderopvang stijgen. ‘Als kinderopvang wordt gezien als iets dat niet alleen arbeidsparticipatie dient, maar ook de ontwikkeling van kinderen ten goede moet komen, moet de vraag beantwoord worden welke kinderen van beleid profiteren’, aldus het SCP.

Gratis kinderopvang leidt tot meer krapte in plaats van minder op de banenmarkt. Buitenhek heeft berekend dat voor gratis kinderopvang 38 duizend nieuwe medewerkers nodig zijn, terwijl er al zo grote tekorten zijn dat crèches regelmatig dicht zijn. Nu worden veel kinderen opgevangen in de informele sfeer (grootouders, buren, familie), hetgeen ophoudt als de ouderbijdrage voor de formele opvang verdwijnt. En het is zeer onzeker of al die vaders en moeders die nu op de kinderen passen, en masse fulltime gaan werken.

Gratis kinderopvang is het paard achter de wagen spannen. Of het beleid is zo faliekant fout dat het een scenario is voor een parlementaire enquête over tien jaar, waar dan blijkt dat Rutte een echte VVD’er was in SP-kleding.