Komt er een Oude Economie 2.0?

Het lijkt op de comeback van de Oude Economie. In plaats van algoritmes zijn overal weer handjes nodig. Terwijl de nerds bij Big en Small Tech de wacht wordt aangezegd, vechten bedrijven voor mensen aan het bed, in de bouw, achter de kassa, bij de balie en voor de klas.

Al een maand lang stromen er slechte berichten binnen over de situatie in de bedrijven die de Nieuwe Economie worden genoemd. In april maakte Amazon bekend dat de e-commercegigant banen zou gaan schrappen. Het ene na het andere bedrijf volgde met onheilstijdingen. Op de beurs waar de ict- en platformreuzen afgelopen jaren fenomenale koersstijgingen hadden geboekt, resteert een ravage.

De aandelen Snap en Netflix zijn met bijna 70 procent gezakt in zes maanden, Meta (ex-Facebook) 40 procent, Uber 37 procent, Tesla 30 procent, Amazon 29 procent, Alphabet (ex-Google) 20 procent en Apple 12 procent. En er is een heuse ontslaggolf in deze sector gaande. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. De flitsbezorgers Gorillas en Getir ontslaan vijfduizend medewerkers. In Zweden schrapte het betaalbedrijf Klarna zevenhonderd banen. ‘Tech’s Decade of Stock-Market Dominance Ends’ (Een decennium van dominantie van Tech op de beurs is ten einde gekomen), kopte The Wall Street Journal woensdag.

En in de Oude Economie komen er banen bij. Toen Tesla vorige week bekendmaakte 10 procent van zijn 100 duizend werknemers te willen ontslaan, merkte de Amerikaanse president Biden fijntjes op dat good old Ford zesduizend nieuwe mensen aanneemt voor de bouw van elektrische auto’s. Stellantis (ooit Chrysler) zoekt ook naarstig naar mensen voor de elektrische autotak.

Enerzijds krijgen de bedrijven van de Nieuwe Economie de rekening gepresenteerd van hun succes in de afgelopen jaren. Tesla werd op de beurs meer waard dan alle autoconcerns in de wereld samen, ondanks het feit dat het bedrijf pas in 2020 voor het eerst winst maakte. De overwaardering van de techbedrijven is af te lezen aan de zogenoemde koers-winstverhoudingen (k/w). Bij bedrijven in de Oude Economie was die 10 tot 15, hetgeen betekent dat het tien tot vijftien jaar vergt om de aankoopprijs van een aandeel via de bedrijfswinsten terug te verdienen. Bij techbedrijven liep de k/w op tot 100 en soms nog veel hoger.

Bij een rente van 0 procent wilden beleggers wel zo lang wachten. Maar nu op een Amerikaanse staatsobligatie meer dan 3 procent rente kan worden geïnd, is dat een lucratiever en ook veiliger alternatief geworden. Van techbedrijven worden geen eindeloze verliezen meer geaccepteerd. Geëist wordt dat ze ook winst maken, anders zijn het meteen al beursmelaatsen. Webwinkel CoolBlue en bestandenuitwisseldienst WeTransfer hebben daarom hun voorgenomen beursgang in Amsterdam op de lange baan geschoven.

Op Amerikaanse banensites zijn ict-werkers nu naarstig en soms zelfs wanhopig op zoek naar een baan. Daar staat tegenover dat aan bouwvakkers, beveiligingsmensen, leraren, zorgspecialisten en ook industrie-arbeiders wordt getrokken.

Misschien is het tijdelijk. Mogelijk begint de herrijzenis van de economie, met mensen in plaats van internet en platforms. De Oude Economie 2.0.