Komt er een nieuwe bankrun of niet?

Regisseur Steef de Jong noemde zaterdag in de weekendgids Mary Poppins zijn favoriete film, vooral vanwege de stoepkrijtscène. ‘Pas later ben ik gaan beseffen wat voor inspiratiebron dat is geweest.’

Maar een andere scène is tegenwoordig inspiratiebron voor veel economielessen: de run op de Fidelity Fiduciary Bank uit dezelfde film. Als Michael, het jongetje op wie Poppins past, zijn gespaarde tuppence (stuiver) opeist bij de bank van zijn vader om de vogels te kunnen voeren, stuit hij op een ‘neen’ van de stokoude president-directeur; hij heeft al het spaargeld nodig om de bouw van spoorwegen in Afrika te financieren. Maar Michael vindt het voeren van de vogels belangrijker en schreeuwt: ‘Geef mijn geld terug.’ De andere klanten worden daardoor ongerust. De een na de ander begint zijn saldo op te vragen, wat uiteindelijk leidt tot een zo grote paniek dat de bank wordt bestormd en zijn deuren moet sluiten.

Hieruit blijkt dat mensen kuddedieren zijn die zich niet laten leiden door rationeel gedrag maar door egoïsme, angsten en andere emoties. Ten tweede kan elke bank in een oogwenk omvallen. Reden is dat banken geld lenen van klanten die dat onmiddellijk weer kunnen opvragen (sparen), maar dat in veelvoud uitlenen (hypotheken en bedrijfskredieten) aan klanten die dat niet meteen hoeven af te lossen. Als alle spaarders ineens hun geld terug willen, kan de bank daar niet aan voldoen en gaat failliet.

Niemand weet wanneer financiële crises toeslaan, op welke plek het begint en hoe het eindigt. Nobelprijs-winnende economen, wijze centrale bankiers noch geniale investeerders/analisten kunnen dat moment duiden. De alom geprezen econoom Paul Krugman denkt dat de val van Silicon Valley Bank in de VS geen wereldwijde gevolgen zal hebben, miljardair-investeerder Bill Ackman vreest dat wel degelijk een nieuwe bankencrisis op de loer ligt. Of een faillissement van de vijftiende bank van de VS leidt tot het wegvallen van het mondiale vertrouwen in financiële instellingen zoals in 2008 na de ondergang van Lehman Brothers, is niet te beantwoorden. Banken kunnen door alle stresstests misschien beter tegen een stootje, maar zijn nog altijd niet bestand tegen een bankrun.

Het omslagpunt is pure massapsychologie. De oorzaak is dat niet. De beruchte crash van 1929 kwam doordat banken te scheutig leningen hadden verstrekt aan mensen die op krediet aandelen wilden kopen; en de crash van 2008 kwam doordat ze datzelfde hadden gedaan aan huizenkopers. In beide gevallen brak er paniek uit toen mensen door een koersval gedwongen waren hun aandelen te verkopen respectievelijk hun huizen niet meer konden financieren. Nu zou het kunnen omdat nieuwe techbedrijven te zwaar zijn gefinancierd net op een moment dat centrale banken bezig zijn de renteverhogingen op elkaar te stapelen.

Net zoals in 2007, 2008 en 2009 toen spaarders in de rij stonden om hun spaarcenten terug te halen bij Northern Rock in Engeland, Washington Mutual in de VS en DSB in Nederland kan ook deze crisis in een wereldwijde bankrun escaleren. In plaats van een Oscar-winnaar kan beter Mary Poppins uit 1964 in de bioscoop worden gebracht.