Komt er een einde aan goedkope Aziatische prullaria?

Ze zijn even Nederlands als een rijm met Sinterklaas. De bakken met goedkope Aziatische textiel en prullaria bij Zeeman en Action, waar verveeld winkelpubliek in kan snuffelen naar zaken die het meestal niet nodig heeft, maar die dankzij het lokkertje toch worden gekocht. Ook in supermarkten en drogisterijen zijn ze tegenwoordig te vinden als een inkoper is gestuit op een container goedkope spullen waar een importeur geen kant mee op kan.

Als de rederijen moeten worden geloofd, zal dat in de toekomst voorbij zijn. Corona gaat liggen of sukkelt door als een soort van griep. De oorlog in Oekraïne zal eens eindigen. Maar de mondiale logistiek zal nooit meer worden zoals die was.

Voor de een is het een zegen dat aan deze vorm van consumentisme een einde komt. Een ander is boos omdat ketens als Zeeman, Primark en hoe ze ook mogen heten lagere inkomens in staat stellen nieuwe spullen aan te schaffen, zodat ze niet naar de kledingbank hoeven.

Vorige week besloot de EU na tien jaar onderhandelen dat rederijen onder het emissiehandelssysteem ETS zullen gaan vallen. Dat betekent dat het transoceanische en regionale scheepvaartverkeer miljarden euro’s duurder zal worden, wat uiteindelijk in de prijs van de verscheepte spullen zal moeten worden doorberekend.

Zeetransport is de ruggegraat van de wereldhandel. Het is de efficiëntste en goedkoopste manier om massagoederen zoals olie, ertsen en landbouwproducten over lange afstanden te vervoeren. Dankzij containers kunnen ook industriële producten goedkoop van de ene naar andere plek van de aardbol worden vervoerd. Maar de stookolie die deze schepen gebruiken, zorgt niet alleen voor een enorme uitstoot van broeikasgassen – 833 miljoen ton CO₂ of 3 procent van het totaal – maar leidt ook tot andere vormen van vervuiling.

Zonder maatregelen zou de CO₂-uitstoot van het zeetransport tot 2050 met nog eens 250 procent toenemen, terwijl ook die naar nul moet worden teruggebracht. Het is niet gemakkelijk rederijen aan te sporen mee te doen in de reductie. De levensduur van zeeschepen is heel lang. Er zijn talrijke mogelijkheden om de zeevaart te vergroenen met innovatieve schroeven en een soepelere waterverplaatsing, of over te gaan op biomethanol of vloeibaar gas als brandstof, maar het zal decennia duren voordat dit daadwerkelijk gebeurt. In totaal zou het 1.500 miljard euro kosten om de wereldhandelsvloot te verduurzamen.

Daarom wordt de scheepvaart voor het blok gezet. Vanaf 1 januari zal de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) het brandstofgebruik van elk schip boven de 5.000 ton nauwkeurig gaan vastleggen en daar een energielabel aan vastplakken. Schepen die er niet in slagen aan de minimumvereisten te voldoen, moeten uit de vaart worden genomen. Andere moeten een heffing betalen. Behalve Europese rederijen vallen ook rederijen van buiten de EU onder het handelssysteem voor CO₂-rechten.

Het onderzoeksinstituut CE Delft rekende uit dat de totale som oploopt tot 7 miljard euro per jaar. Maar als dat wordt teruggerekend op een paar sneakers van 100 euro, is dat 10 cent extra.

Dat zal ondanks het geklaag van rederijen koopjesjagers niet afschrikken.