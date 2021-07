Komende vijf jaar worden 2 miljoen vacatures verwacht

Utrechts adviesbureau Jonge Honden. Beeld Marieke Wijntjes

Door economisch herstel na de coronacrisis neemt het aantal vacatures toe. Deze stijging wordt vooral gedreven door een vervangingsvraag: 90 procent van de baanopeningen komt voort uit het vertrekken van personeel.

Didier Fouarge, onderzoeksleider en directeur van het ROA, ziet een positieve trend in de baankansen, maar waarschuwt dat we niet te vroege moeten juichen. ‘Wij zijn optimistisch over de kans op werk, maar minder optimistisch dan 2 jaar geleden vlak voor de covidcrisis.’ Zo is het bijvoorbeeld lastig te voorspellen of winkels en horecagelegenheden open blijven of dat er weer een nieuwe lockdown komt. ‘Er is een nieuw advies aangevraagd door het Outbreak Management Team, we weten nog niet wat dat met zich mee gaat brengen.’

Voor hoogopgeleide afgestudeerden zijn de arbeidsmarktperspectieven ondanks de onzekerheid goed, zeker als zij een opleiding hebben in de techniek, de zorg of het onderwijs. Jannes van der Velde, woordvoerder van Algemene Werkgeversvereniging Nederland, bevestigt deze bevinding uit het ROA-onderzoek. Werkgevers zijn vooral druk op zoek naar werknemers voor technische beroepen. ‘Het is al jaren moeilijk om technisch geschoold personeel te vinden. Dit probleem heeft tijdens de coronacrisis minder aandacht gekregen, dus het zal voorlopig aanhouden.’

De perspectieven voor werkzoekenden, zowel pas afgestudeerden als werklozen, hangen af van de arbeidsvraag per sector en de hoeveelheid mensen die hier werk in zoeken. Voor economische of maatschappelijke beroepen is meer aanbod van werkzoekenden dan vraag van werkgevers. Dit maakt de perspectieven van mensen met zo’n opleidingsachtergrond minder gunstig.

Sommige sectoren, zoals de horeca en evenementensector, hebben te maken gehad met een ware exodus van personeel, dat vaak overstapte ander werk tijdens de lockdown. Hier blijft de hoeveelheid vacatures voorlopig groot.