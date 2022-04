Kolencentrale Onyx op Maasvlakte toch niet dicht, klimaatminister Jetten is ‘zeer teleurgesteld’

Beeld ANP

‘Ik ben zeer teleurgesteld over deze beslissing en het is een slechte beslissing voor het klimaat’, schrijft Jetten in de Kamerbrief. Volgens hem lag er voor Riverstone een goed pakket aan afspraken en een passende subsidieregeling klaar. ‘Om die reden vind ik het onverstandig dat Onyx Power terugkomt op deze afspraak.’

In november vorig jaar maakte het kabinet met Riverstone de afspraak om de kolencentrale binnen drie jaar te sluiten. In ruil daarvoor werd het bedrijf gecompenseerd met 212,5 miljoen euro. Onyx Power vroeg die regeling vorig jaar zelf aan.

De sluiting van de Onyx-centrale was voor het kabinet een belangrijke stap om dit jaar de Urgendadoelen te halen. De Rotterdamse kolencentrale produceert op jaarbasis 3 megaton CO 2 .

Veranderde wereld

Dat Riverstone nu afziet van sluiting, laat zien hoe snel de wereld de afgelopen maanden is veranderd. Door de oorlog in Oekraïne is de Europese gasprijs door het plafond gegaan, met in zijn kielzog de elektriciteitsprijs. Tegelijk is de prijs voor CO 2 -uitstoot gedaald, waardoor kolencentrales nu met veel winst elektriciteit kunnen produceren.

Kennelijk verwacht Riverstone dat de gasprijzen de komende tijd hoog zullen blijven, waardoor het openhouden van de centrale lucratief is. Daartoe hoeft de centrale de rest van het jaar mogelijk niet eens te draaien. Het kabinet heeft kolencentrales onlangs een tijdelijke productiebeperking opgelegd, waardoor ze jaarlijks niet meer dan 35 procent van hun capaciteit mogen benutten. Voor de tijd dat de centrale gedwongen stilligt, worden ze door de overheid gecompenseerd.

Onyx verwacht wellicht veel geld binnen te halen via deze compensatie. Het ministerie stelt in een toelichting dat het ‘zeer aannemelijk’ is dat de compensatie voor de productiebeperking vanwege de hoge elektriciteitsprijzen (en dus hogere compensatie) lucratiever is dan het afgesproken afkoopbedrag van ruim 212,5 miljoen euro voor sluiting.

In een schriftelijke verklaring laat Riverstone weten dat het besluit is genomen omdat de toetsing aan de staatssteunregels door de Europese Commissie te lang op zich liet wachten. Het zou volgens Riverstone nog onduidelijk zijn of de subsidieregeling voor sluiting door zou gaan. De Amerikaanse investeerder schrijft dat Onyx Power bereid is om op een later moment alsnog over te gaan op een vrijwillige sluiting.

Naast Onyx Power zijn er momenteel nog drie andere kolencentrales in Nederland open. Onyx was vorig jaar de enige centrale die van plan was gebruik te maken van de subsidieregeling.