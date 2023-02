Koffie met cyanide voor kolenbaas, bom duiten voor Adani-kwelgeest

Nathan Anderson probeert niet alleen wat hij ziet als grootschalige bedrijfsfraude aan de kaak te stellen, hij verdient ook nog eens een flinke mep aan de beschuldigingen. Beeld The Washington Post via Getty Images

Winnaar: Hindenburg-baas Nathan Anderson

Het klapstuk uit de carrière van de Amerikaanse fraudejager Nathan Anderson was tot voor kort de veroordeling voor oplichting van Nikola-oprichter Trevor Milton. Diens elektrische vrachtwagens bleken helemaal niet op waterstof te kunnen rijden, maar alleen op een nog duurzamere energiebron: zwaartekracht. Het prototype dat in een gelikt promofilmpje majesteitelijk over een woestijnweg tufte, bleek in werkelijkheid eerst door Nikola heuvelop te zijn gesleept, en daarna met ‘nul paardenkracht’ te zijn afgedaald, onthulde shortseller Anderson met zijn onderzoeksbureau Hindenburg.

Inmiddels staat Anderson (1984) bekend als de horzel die het imperium van Gautam Adani – luchthavens, kolenmijnen, havens, energiecentrales, en wat niet al – aan het wankelen bracht. Eind vorige maand beschuldigde Anderson de, toen nog, op twee na rijkste mens op aarde van grootschalige fraude. Adani zou de koersen van zijn dochterbedrijven manipuleren via geheime fondsen op Mauritius, iets wat de magnaat zelf ontkent.

Sindsdien ging bijna tweederde van Adani’s tot voor kort op 113 miljard euro geschatte vermogen in rook op. Alleen afgelopen week bedroeg de koersval al ruim 20 procent. Zelfs de positie van de Indiase premier Modi kwam de voorbije week onder druk te staan door zijn nauwe banden met Adani.

En Anderson zelf? Die heeft met zijn beursgok tegen Adani een niet nader bekende bom dukaten verdiend. De voormalige ambulancebroeder vertelde de New York Times dat hij doorgaat ‘tot de meeste bedrijfsfraude in de Verenigde Staten is uitgeroeid’. ‘Daarna ga ik waarschijnlijk tomaten kweken.’

'Zilveren Vos' Andre de Ruyter, mag dan zijn baan als ceo van Eskom kwijt zijn, volgens veel Zuid-Afrikaanse media is hij in ieder geval de morele winnaar. Beeld REUTERS

Verliezer: Eskom-topman André De Ruyter

Bent u overwerkt? Ligt u ’s nachts wakker van alle sores op de arbeidsvloer? Bedenk dan: het kan altijd nog erger. Iemand had bijvoorbeeld cyanide in uw koffie kunnen doen.

Het overkwam André de Ruyter naar eigen zeggen, de woensdag op last van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC aan de dijk gezette topman van staatsbedrijf Eskom. De Ruyter (1971), bijgenaamd ‘Zilveren vos’, werd drie jaar geleden aangesteld om orde op zaken te stellen bij de zieltogende energiemonopolist. Hij slaagde er echter niet in om de soms wel twaalf uur per dag durende stroomstoringen te verminderen die de Zuid-Afrikanen om de haverklap dwingen een kaarsje aan te steken.

De geboren Pretoriaan had zijn handen vol aan het terugdringen van de corruptie binnen het met schulden beladen bedrijf, dat geld lekt als de nooddouche in een scheikundelokaal. Elke maand verdwijnt er 52 miljoen euro bij Eskom, onthulde hij deze week in een tv-interview. Bijvoorbeeld doordat dieven de kolen voor Eskoms energiecentrales achteroverdrukken, en vervangen door stenen en schroot.

Met zijn anti-corruptiestrijd maakte hij geen vrienden. In december werd hij doodziek van een kop koffie. Zijn bloed bleek cyanide te bevatten. Maandagnacht had De Ruyter er genoeg van. In het interview haalde hij uit naar het ANC, dat het staatsbedrijf zou gebruiken ‘als zijn voedertrog’. Prompt kon hij zijn biezen pakken.

De Ruyter mag zijn baan dan verloren hebben, veel Zuid-Afrikaanse media zien hem als morele winnaar. ‘Het was me het ritje wel’, reageerde hij zelf stoïcijns.