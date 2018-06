Koffer kwijt na vlucht? Dankzij nieuwe regels moet dat straks minder vaak voorkomen

Het is een van de nadelen van vliegen: de koffer neemt soms een andere vlucht dan zijn eigenaar. Sinds een paar dagen lopen reizigers minder kans dat hun bagage zoekraakt tussen het moment dat ze die afgeven bij de incheckbalie en het moment dat ze die weer oppikken van de bagageband. Nieuwe internationale regels dwingen luchtvaartmaatschappijen tot het nauwkeuriger volgen van koffers.

Die regels zijn opgesteld door IATA, de internationale koepel van luchtvaartmaatschappijen. Slechts een klein aantal koffers raakt zoekt tijdens een vliegreis, stelt de brancheclub. Het gaat om gemiddeld 6,5 stuks bagage op duizend passagiers. Ook al wordt 99,99 procent binnen 24 uur met hun eigenaars verenigd, in een jaar zijn dat wereldwijd nog altijd ruim 23,1 miljoen koffers die te laat of nooit hun bestemming bereiken, volgens IATA-berekeningen uit 2015.

Kostenpost

Voor luchtvaartmaatschappijen is het opsporen, terugbezorgen en vergoeden van zoekgeraakte bagage een forse kostenpost: 2,3 miljard dollar (1,96 miljard euro), gemiddeld 100 dollar per passagier. Maar vooral imagoschade wordt gevreesd. Elke teleurgestelde of boze klant is er eentje die de volgende keer mogelijk zijn ticket bij de concurrent bestelt.

Volgens de nieuwe regels moeten luchtvaartbedrijven op vier momenten tijdens een vliegreis kunnen aantonen waar een koffer zich bevindt: bij het inchecken, als die het laadruim ingaat, tijdens het wisselen van vliegtuig bij een transfervlucht en wanneer de koffer op de bagageband belandt. Maatschappijen moeten de controle onderling afstemmen en er is een standaardbegrippenlijst opgesteld om verwarring uit te sluiten.

Minuscule chip

Volgens IATA raakt de helft van de koffers zoek in de weg van de vertrekhal naar de ‘buik’ van het vliegtuig. Op de meeste luchthavens wordt bagage nu getraceerd aan de hand van de bag tag, het lange papieren label met streepjescode die bij het inchecken aan bagage wordt gehangen. De bag tag kan beschadigd raken of omvouwen. Tot 15 procent wordt door de automatische systemen voor bagageverwerking niet herkend, waardoor ze alsnog met de hand moeten worden gescand. Daarom kijkt de luchtvaart naar RFID-labels, waarbij de informatie over passagiers en bestemming wordt opgeslagen in een minuscule chip. Die zijn minder gevoelig voor beschadigingen en bijna honderd procent betrouwbaar.

Reizigers die niet willen wachten tot hun luchtvaartmaatschappij zijn zaakjes beter op orde heeft, kunnen een koffer kiezen met ingebouwde tracker. Fabrikant Samsonite introduceerde begin vorig jaar zo’n digitaal versterkte ‘bagagedrager’, die elke twintig tot dertig minuten via Bluetooth, wifi of mobiel internet (het oude, trage, maar betrouwbare 2G-netwerk) zijn positie doorgeeft. Passagiers kunnen met een app op hun smartphone steeds nagaan of hun koffer niet de verkeerde afslag neemt. In hoeverre ze kunnen voorkomen dat bagage aan boord van het verkeerde vliegtuig verzeild raakt, is een tweede.

Kilometers voor koffervervoer De vier ruimten waarin Schiphol de bagage van passagiers verwerkt liggen onder de vertrekhallen, op sommige plekken 13 meter onder de zeespiegel (de luchthaven zelf ligt 4,5 meter onder N.A.P.). De koffers rollen over een netwerk van 30 kilometer transportband. De langste weg die een koffer op Schiphol kan afleggen is 2,5 kilometer.

De KLM zegt sinds 1 juni ‘in grote mate te voldoen aan de richtlijn van IATA. Maar we zijn net als veel andere maatschappijen afhankelijk van de faciliteiten op de luchthavens zelf.’ Het bedrijf zegt niet te beschikken over aantallen zoekgeraakte koffers, maar stelt wel dat het zelden voorkomt. ‘Wat vaker gebeurt, is dat bagage als gevolg van grote verstoringen niet op hetzelfde moment zijn bestemming bereikt als de passagier. In 95 procent van de gevallen is een vertraagde koffer binnen drie dagen terug bij de klant, en veruit de meeste bagage binnen een etmaal.’

Schiphol verwerkt jaarlijks 50 miljoen stuks bagage, van gemiddeld 120 duizend per dag tot 180 duizend op piekdagen. 40 procent is afkomstig van reizigers die op de luchthaven slechts overstappen en doorvliegen naar hun eindbestemming. Een passagier die op Schiphol aankomt, kan meestal 25 tot 40 minuten na aankomst van het vliegtuig zijn bagage van de aankomstband halen, zegt de luchthaven. Transferbagage doet er minimaal 40 tot 50 minuten over om de afstand tussen twee vliegtuigen te overbruggen.