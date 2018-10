Knot: piek huizenmarkt nog niet bereikt

Ondanks de snel stijgende huizenprijzen verwacht president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) niet dat het hoogtepunt bereikt is. ‘Achteraf bezien worden de slechtste deals afgesloten vlak voor de piek. Maar ik zie vooralsnog geen reden voor een snelle omslag’, stelde de centrale bankier maandag op een persconferentie in Amsterdam.

Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank (DNB). Foto ANP

Knot verwijst naar de bouw van nieuwe woningen. Die blijft ver achter bij de gestegen vraag. Ook groeit de Nederlandse economie flink, is de werkloosheid bescheiden en ligt de rente voor nieuwe hypotheken met gemiddeld 2,4 procent historisch laag. ‘Oudere generaties hebben de tijd nog meegemaakt dat de hypotheekrente 12 procent bedroeg’, aldus Knot.

Opmars van beleggers

‘De spanning op de woningmarkt is inmiddels sterk opgelopen’, constateert DNB in haar maandag gepresenteerde rapport Overzicht Financiële Stabiliteit. De huizenkoorts wordt verder aangewakkerd door beleggers. Zij waren afgelopen jaar goed voor ruim een op de vijf woningaankopen in de vier grote steden. In de rest van Nederland is dat 9 procent.

Mede hierdoor is het vorige huizenprijsrecord, van 2008, verbroken. Daarbij zijn de regionale verschillen groot. In Drenthe liggen de prijzen nog altijd 8 procent lager dan voor de crisis. In Amsterdam kosten woningen juist 35 procent meer. Knot verwacht wel dat de prijsstijgingen de komende jaren minder uitbundig zullen zijn. ‘Ik voorzie een afzwakkende huizenprijsstijging. Simpelweg omdat steeds minder mensen het nog kunnen betalen.’

Niet extra lenen

In het verleden rekte de politiek in zo’n situatie – onder druk van huiseigenaren, makelaars, banken en bouwsector – vaak de leennormen op. Daar is DNB fel tegen gekant, net als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beide toezichthouders spraken zich deze zomer uit tegen een voorgestelde verruiming van de hypotheekregels, onder meer voor energiebesparende maatregelen. Als gevolg hiervan kunnen sommige huishoudens in 2021 ruim 10 procent meer lenen.

‘De prijzen van koopwoningen zouden hierdoor alleen maar verder worden opgedreven’, waarschuwt DNB. Gevolg is dat burgers zich nog dieper in de schulden moeten steken om een huis te kopen. Op dit moment bedraagt de totale Nederlandse hypotheekschuld 695 miljard euro. Dat had nog veel meer kunnen zijn, ware het niet dat huiseigenaren sinds 2013 al meer dan 75 miljard euro vrijwillig hebben afgelost.