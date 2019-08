KLM wil vergroenen, maar vliegt zich blauw tussen Brussel en Schiphol

KLM begon eind juni een campagne voor verantwoord vliegen. Er verschenen reclamespotjes, een website en advertenties in grote internationale kranten als The New York Times, USA Today en The Guardian met een pleidooi aan de reiziger en de branche voor een duurzamere luchtvaart. Dat laatste baarde opzien: commentatoren vinden het bijzonder dat een luchtvaartmaatschappij reizigers oproept om minder te vliegen.

De cijfers van Zaventem laten volgens critici zien dat de KLM zelf makkelijk een stap zou kunnen zetten om te ‘vergroenen’. Vanaf Brussel werden vorig jaar 3.449 vluchten van en naar Amsterdam uitgevoerd. KLM was goed voor 3.446 vliegbewegingen op Zaventem. Het is de enige luchtvaartmaatschappij die een lijndienst onderhoudt tussen Brussel en Amsterdam, met soms vier of vijf vluchten per dag. KLM is de op acht na grootste klant van Zaventem en Amsterdam de op 24 na populairste bestemming.

De sluiproute naar Schiphol is ontstaan omdat Brussels International Airport een kleinere luchthaven is dan Schiphol met vluchten naar ongeveer 30 landen en 90 bestemmingen. Vanaf Schiphol zijn met een directe vlucht 327 bestemmingen in 98 landen bereikbaar.

KLM bevestigt dat vrijwel alle reizigers die in Brussel opstappen op Schiphol weer doorvliegen naar hun eindbestemming. Pas eenvijfde van alle reizigers met een KLM-ticket pakt vanuit Brussel de trein naar Amsterdam. Hoewel ze langer onderweg zijn, zijn de Brusselse opstappers voor hun vliegreis naar plekken als Mumbai en Curaçao enkele tientjes minder kwijt dan een klant die in Amsterdam aan zijn tocht begint. Klanten die vanuit Nederland dat prijsvoordeel denken te scoren door vanaf Zaventem te boeken maar pas op Schiphol in te stappen komen van een koude kermis thuis. Ze moeten van KLM een gevalideerd treinkaartje overleggen dat aantoont dat ze hun reis in Brussel zijn begonnen.

De Tweede Kamer nam in maart een motie aan om een einde te maken aan de vluchten tussen Amsterdam en Brussel. Dat zou ook ruimte vrijmaken op Schiphol voor ‘nuttiger’ vluchten. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet daarop weten dat zij luchtvaartmaatschappijen niet kan dwingen om bestemmingen op te geven.