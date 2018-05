KLM-topman weet het zeker: Franse overheid gaat bij een bankroet Air France-KLM niet redden

Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. ‘Binnen de Europese wet is staatssteun verboden en de afgelopen week heeft de Franse staat ook expliciet laten weten dat Air France zijn zaken zelf op orde moet krijgen. Het is een illusie te denken dat er helpende hand van boven komt.’

Voor Nederland bestaat er wel de mogelijkheid dat de regering een groter aandeel neemt in Air France-KLM, om misschien meer invloed uit te oefenen. Den Haag heeft een belang van 6 procent in alleen KLM. ‘Maar aandelen kopen is nu niet aan de orde’, vindt Elbers. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) zei afgelopen week dat de regering voorlopig helemaal geen plannen heeft om aandelen in de holding te kopen.

Ook het idee om beide bedrijven weer uit elkaar te halen, zoals door zijn voorganger Pieter Bouw is geopperd, wees Elbers af: KLM kan niet zonder Air France. ‘Het is fijn om een Franse broer naast je te hebben, maar het moet wel een sterke broer zijn.’ Hij erkende dat Air France in theorie zijn Nederlandse dochter zou kunnen verkopen.

De KLM-topman ziet niets in een terugkeer van een tweekoppige leiding voor het bedrijf, met een Fransman en een Nederlander, zoals de eerste vier jaar het geval was na de overname van KLM door Air France. ‘Er is nu eigenlijk ook al een bestuur waarin de bestuursvoorzitters van KLM, Air France en die van de holding het dagelijks beleid maken.’

De schade door de acties in Frankrijk is inmiddels opgelopen tot 400 miljoen euro. Elbers: ‘Daar koop je twee 787-toestellen voor.’

Vier Nederlandse vooroordelen over de luchtvaartmaatschappij: hoe zit het echt met Air France en KLM?