KLM sluit akkoord met cabinepersoneel - doorgang staking maandag onzeker

'Regelrechte chantage'

In 2017 beloofde de luchtvaartmaatschappij die bezuiniging terug te draaien. Althans, als de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe cao voor het KLM-cabinepersoneel soepel zouden verlopen. Dat was naar de smaak van de luchtvaartmaatschappij niet voldoende zo. In augustus 2017 besloot KLM het terugdraaien van de bezuinigingen daarom op te schorten.



Dat kwam neer op regelrechte chantage, vond FNV'er Birte Nelen in december. De vakbond repte toen voor het eerst van een mogelijke staking. 'Wij worden voor het blok gezet in deze cao-onderhandelingen. Stemmen wij niet in met forse bezuinigingen in de nieuwe cao, dan bezuinigt KLM alsnog door minder cabinepersoneel op intercontinentale vluchten te zetten.'