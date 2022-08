KLM-piloten in buitenland niet meer gratis naar het werk

Piloten van KLM staan buiten bij Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat betekent concreet dat piloten die in het buitenland wonen een vast bedrag in de maand betalen voor het woon-werkverkeer.

Pilotenbond VNV benadrukt dat er zorgen waren over de regeling, hoewel deze in de luchtvaart gebruikelijk is. Om deze weg te nemen gaan piloten nu betalen voor het woon-werkverkeer. Circa 2,9 procent van het vliegend personeel van KLM woont in het buitenland en maakt gebruik van de gratis regeling. Dan gaat het naast piloten ook om cabinepersoneel. In een eerder rapport van de staatsagent, die toeziet op het naleven van de afspraken over de staatssteun om door de coronacrisis te komen, kwam naar voren dat KLM tekortschiet in het beperken van belastingontwijking door werknemers.

In de nieuwe afspraken krijgen de vliegers een loonsverhoging van 4 procent. Dat gebeurt in stappen van twee keer 2 procent. De cao heeft, mits piloten akkoord gaan, een looptijd tot en met 1 maart 2023. De loonsverhoging van 4 procent is in lijn met de eerdere afspraken met grondbonden.

In de cao is ook een eenmalige uitkering afgesproken voor alle KLM’ers. Die wordt uitgekeerd als de financiën van de maatschappij dat weer toelaten. Ook moet KLM dan geen kredietfaciliteit met overheidsgaranties meer hebben.