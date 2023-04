Kleine winstdaling voor DPG Media, dat worstelt met verdienmodel van digitalisering

DPG-drukkerij in Amsterdam waar de Volkskrant wordt gedrukt. Beeld Pauline Niks

Bij DPG Media, een van de grootste mediabedrijven van de Benelux, hadden de kranten en tijdschriften het lastig, maar stegen de inkomsten bij televisie en radio. Bestuursvoorzitter Erik Roddenhof spreekt van ‘een jaar met twee gezichten’ in het donderdag verschenen jaarverslag. Enerzijds zag hij de kosten voor papier en bezorging sterk stijgen, anderzijds stegen ook de inkomsten uit advertenties bij met name televisie en radio. ‘Dat het geen harde landing werd, is de zegen van een grote groep met een gediversifieerd portfolio met verschillende mediatypen. We zijn en blijven een gezond bedrijf.’

Die gezondheid blijkt onder meer uit de winstmarge, die nog steeds 20 procent van de omzet bedraagt, en uit de winstuitkering voor de aandeelhouders. Volgens een woordvoerder zal het dividend waarschijnlijk zo’n 30 procent van de nettowinst bedragen. Dat komt neer op bijna 70 miljoen euro. Vorig jaar kregen de aandeelhouders, de Belgische familie Van Thillo, in totaal 80 miljoen euro uitgekeerd, wordt in het jaarverslag bevestigd. Dat was een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Hogere kosten en bezorgproblemen

De omzet van DPG bleef vorig jaar min of meer stabiel op 1,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 8 procent tot 365 miljoen euro. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van Mediahuis, de eveneens Belgische uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf. Ook dit bedrijf kampte in 2022 met stijgende kosten en bezorgproblemen, en zag de winst met zo’n 8 procent dalen. En ook dit bedrijf kwam uit op een brutowinstmarge van zo’n 20 procent.

De grootste kostenstijgingen zitten bij de kranten en tijdschriften in Nederland. Daar gingen de druk-, bezorg- en grondstoffenkosten met 60 miljoen euro omhoog. Voor komend jaar voorziet Roddenhof eenzelfde stijging. ‘Die verdien je niet zomaar even terug.’ De gestegen abonnementsprijzen houden geen gelijke tred.

De personeelskosten in Nederland zijn echter gedaald: het bedrijf verdiende evenveel met minder salariskosten. Wel krijgen bezorgers en freelancers (iets) meer betaald. Bezorgers moesten wegens de personeelsschaarste worden gelokt met elektrische fietsen en andere extraatjes, en freelancers krijgen dankzij een in juni gesloten akkoord met journalistenvakbond NVJ in theorie beter betaald (al blijkt dat in de praktijk vaak tegen te vallen).

Digitalisering

DPG zet zijn digitaliseringsplannen onverminderd door, maar worstelt nog met de vraag hoe daar net zoveel geld mee kan worden verdiend als met papier. Op dit moment heeft het bedrijf bijna drie miljoen abonnees in Nederland, België en Denemarken. De papieren abonnementen leveren een omzet van 866 miljoen euro op, de deels digitale abonnementen 154 miljoen. Hoewel de kosten van papier en bezorging zijn gestegen, verdienen de kranten nog steeds meer aan een ‘papieren lezer’ dan aan een digitale.

Daarom wil het concern ‘meer waarde’ geven aan de digitale producten, aldus Christian Van Thillo, de grote baas achter de schermen, ‘zowel inhoudelijk als zakelijk’. Zo heeft elke krantenabonnee sinds kort toegang tot alle andere kranten van het concern: het AD, Trouw, Het Parool en regionale kranten zoals De Gelderlander en BN DeStem.

De zakelijke meerwaarde zoekt het bedrijf in beter toegesneden digitale advertenties. Het is zich aan het ontworstelen aan Google, dat de afgelopen jaren (volautomatisch) advertenties plaatste op bijvoorbeeld de website van de Volkskrant en daar tot 40 procent van de opbrengsten van kreeg. DPG wil zelf de controle terug over het advertentiesysteem. Op basis van klikken en abonneedata denkt het betere gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden dan Google.

Privacy en robotjournalistiek

En de privacy? DPG denkt dat ‘mensen het prima vinden om hun gegevens te delen’, zegt een van de betrokken medewerkers. ‘We handelen er niet in, we verkopen ze niet aan adverteerders, ze blijven bij ons en beschermd. En de klant heeft er controle over, de instellingen zijn aan te passen. We hebben een heel hoge graad van toestemming, bijna 100 procent.’

Op termijn zullen ook artikelen gepersonaliseerd worden, al zegt het concern ‘te waken voor de angst van de consument om door personalisatie in een bubbel terecht te komen’.

Op regionaal niveau, op sommige websites van het AD, experimenteert DPG met robotjournalistiek. Niet bij harde nieuwsberichten, maar wel bij berichten over het regionale weer, verkeer of vuilnisophaalschema’s. Ook schrijft de software simpele sportberichten (scoreverloop en uitslagen).