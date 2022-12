Kleine mensen hebben een grote compensatiedrang. Klopt dat wel?

Een portret van Lodewijk Napoleon Bonaparte. Met zijn 1,68 meter was hij in zijn tijd bovengemiddeld lang, maar door spotprenten waarin hij als een kind met een driftbui werd neergezet, staat hij bekend als klein. Beeld Charles Howard Hodges

Het Napoleon-complex, of kleinemannensyndroom, stelt dat kleine mensen – en dan vooral mannen – hun gebrek aan lengte compenseren met agressief en dominant gedrag. Wat klopt daarvan?

De naam klopt in elk geval niet. Napoleon Bonaparte was dan wel een driftkikker, maar met zijn 1,68 meter was hij groter dan de meeste van zijn mannelijke tijdgenoten. De populaire Britse cartoonist James Gillray tekende voor de mythe door Napoleon vaak neer te zetten als een kind met een driftbui.

Ondanks de verkeerde benaming is het toch een reëel fenomeen, zo bevestigt Amerikaans onderzoek dat volgend jaar verschijnt in het vakblad Personality and Individual Differences. Monika Kozlowska, Daniel Talbot en Peter Jonason gingen na of de zogeheten ‘Duistere Drie’-persoonlijkheidskenmerken (machiavellisme, psychopathie en narcisme) sterker aanwezig zijn bij korte mensen.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Bij een bevraging moesten de deelnemers aangeven in welke mate ze akkoord gingen met stellingen als ‘Ik heb de neiging mensen te manipuleren om mijn zin te krijgen’ (machiavellisme), ‘Ik heb de neiging om hardvochtig of ongevoelig te zijn’ (psychopathie), en ‘Ik wil graag dat anderen mij bewonderen’ (narcisme). Die antwoorden werden vervolgens gekoppeld aan hun opgegeven lengte.

Valsspelen

Niet alleen blijken de duistere kenmerken meer te vinden bij kortere mensen, dat geldt ook voor de deelnemers die zeggen dat ze graag groter waren geweest. Je moet dat zien in het kader van evolutie, stellen de onderzoekers. Wie niet fysiek indrukwekkend is, kan misschien psychologisch indrukwekkend zijn. ‘Dat kan op het vlak van overleving en het vinden van seksuele partners, het gebrek aan een indrukwekkend fysiek gestalte compenseren’, schrijven ze.

Het effect blijkt zowel voor mannen als vrouwen te gelden. Voor Mark van Vugt is dat het opmerkelijkste resultaat van deze nieuwe publicatie. Volgens de hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die niet bij de studie was betrokken, is het veel logischer om het bij mannen te vinden. ‘In onze voorouderlijke omgeving werden conflicten tussen mannen beslecht met fysiek geweld, en dan was een groot lichaam hebben een voordeel. Bij vrouwen speelde de lichaamslengte niet zo’n rol.’

In 2018 had Van Vugt al in eigen onderzoek vastgesteld dat kleine mannen in economische spelletjes meer geld afpakten van tegenspelers die groter zijn. ‘Hoe groter het lengteverschil, hoe groter dat effect was. Je ziet ook dat kleine mannen in dat soort spelletjes door hun compensatiedrang meer valsspelen.’ Het nieuwe onderzoek geeft nu met de duistere kenmerken extra onderbouwing voor dergelijk gedrag.

Dit alles leest als een waarschuwing voor kleine leiders van regeringen en bedrijven, omdat die door de bank genomen egoïstischer, agressiever en ongevoeliger zouden zijn dan hun langere tegenhangers. Maar je kunt het ook anders zien, zegt Van Vugt. ‘Het hangt ervan af wat het doel is. In tijden van oorlogsdreiging kan het juist een troef zijn dat kleine leiders machiavellistischer zijn en zich bij provocatie agressief gedragen met een afschrikkend effect als gevolg.’

Politiek nadeel

Bovendien zijn er naast de Duistere Drie ook andere, meer positieve persoonlijkheidskenmerken waarmee kleinere mensen compenseren, merkt de hoogleraar op. Door zich beter in te zetten bijvoorbeeld, of met hun intelligentie.

Dat neemt niet weg dat kleinere mensen in de politieke arena in het nadeel zijn. ‘Amerikanen verkiezen bijna altijd de grootste president’, merkt Peter Jonason op. De medeauteur van de nieuwe studie mailt meteen ook even zijn eigen lengte door: 172,5 centimeter, en daarmee 4,5 centimeter kleiner dan de gemiddelde Amerikaanse man. Zijn stelligheid is wel iets te groot. Feit is dat in de Verenigde Staten in twee gevallen op drie de langste kandidaat het haalt. ‘Daar zit toch een zekere zwakte van de democratie in’, aldus Van Vugt (1,75 meter).

De ‘grootste’ afwijking die ik kan bedenken moet Benito Juárez zijn, Mexicaans president van 1858 tot 1872. Amper 1,37 meter groot. De grootste uitschieter naar de andere kant, is waarschijnlijk Charles de Gaulle, die 1,96 meter groot was. Hij is het bewijs dat de Duistere Drie ook bij lange mensen te vinden zijn. ‘Hij heeft onmiskenbaar zijn kwaliteiten’, verklaarde Kolonel Auguste-Edouard-Maurice Moyrand, in de jaren twintig over De Gaulle, die zou uitgroeien tot het gezicht van het Franse verzet, en die later president zou worden. ‘Maar hij verpest die met zijn overdreven zelfvertrouwen, zijn hardvochtigheid als het aankomt op de mening van anderen, en zijn attitude van een koning in ballingschap.’

De Amerikaanse politicus Dean Rusk merkte ooit op dat ‘Met De Gaulle praten was alsof je op je knieën naar de top van een berg kroop, waar je een klein deurtje kon opendoen, en wachtte tot het orakel sprak’. Ik hoef geen link te bedenken tussen de Grootste Fransman en de grootste Franse president. Dat deed Julian Jackson al, in zijn uitstekende biografie van De Gaulle, A Certain Idea of France uit 2018. ‘Het was misschien maar het beste voor de wereld dat De Gaulle niet kon beschikken over de middelen die Napoleon had.’