Klein beetje groei voor eurozone

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid. Volgens een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de economische groei uit op 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ook bleek uit herziene cijfers van Eurostat dat de economie van het eurogebied in het eerste kwartaal toch niet in een recessie was beland. Eerder meldde het bureau een krimp van 0,1 procent. Dat werd bijgesteld naar ‘nulgroei’; groei noch krimp. Ook in Duitsland, de grootste economie van Europa, was in het afgelopen kwartaal sprake van een stagnatie. In de twee voorgaande kwartalen liet de Duitse economie nog een krimp zien.

De Franse economie, de op een na grootste van de eurozone, groeide in het tweede kwartaal onverwacht hard met 0,5 procent. De Italiaanse economie liet daarentegen in het tweede kwartaal een onverwachte krimp zien met 0,3 procent. In het eerste kwartaal was nog sprake van een economische groei in Italië van 0,6 procent.

Voor de gehele Europese Unie werd in het tweede kwartaal een nulgroei opgetekend door Eurostat. Dat was nog een groei van 0,2 procent in het voorgaande kwartaal.Tekst