Klanten van goedkope autoleaser Car Driver Deals zijn hun auto en hun geld kwijt

Het pand in Maasbracht waar Car Driver Deals gevestigd was. Beeld Harry Heuts

Het overkomt de laatste weken de ene na de andere klant van autoleasebedrijf Car Driver Deals (CDD): ze raken volstrekt onverwacht en soms nogal drastisch hun auto kwijt. Zo waarschuwt een collega van CDD-klant Willem de Jong hem dat hij diens auto ziet wegrijden met iemand anders erin. De Jong waarschuwt direct de politie. Daar blijkt van diefstal geen sprake.

Een andere CDD-klant komt in zijn zwembroek terug van het strand om te ontdekken dat zijn auto is verdwenen, met alles erin. Pas twee dagen later komt hij erachter waar de auto is gebleven. Weer een andere klant van CDD ziet boven haar huis een helikopter hangen en hoort loeiende sirenes. Haar echtgenoot wordt met veel machtsvertoon aangehouden door politie en marechaussee, omdat de auto als gestolen blijkt te zijn opgegeven.

Mooie deal

Het lijkt zo’n mooie deal: via Car Driver Deals kunnen autorijders ‘mobiliteit’ leasen in plaats van een vaste auto. CDD is tussenpersoon tussen autobedrijf en klant: het huurt auto’s bij bedrijven of koopt ze op, en biedt ze vervolgens tegen aantrekkelijke prijzen aan aan de klant. De consument moet wel tot vier jaar vooruitbetalen voor een gunstig ‘mobiliteitspakket’, maar dan scheelt het toch vele tientjes per maand.

Het concept van CDD: hoe meer klanten, hoe goedkoper de auto’s kunnen worden geleased. Een extra aanlokkelijke bonus zijn de 36 duizend vrije kilometers die de klant erbij krijgt. In een regulier private-leasecontract loopt de prijs boven de 10 duizend kilometer per jaar flink op. Het enige wat de klant voor lief moet nemen is, dat hij bij CDD soms van auto moet wisselen.

Zo wordt een bedrijf opgebouwd met zo'n 3.000 klanten. Het gaat goed, totdat Car Driver Deals steeds grotere betalingsachterstanden oploopt bij de 50 leveranciers van wie het de auto’s huurt. CDD heeft bij sommigen een betalingsachterstand van een halfjaar, en het geduld is op. Onder meer Sixt en Autohopper doen bij de politie aangifte van ‘verduistering’ van hun auto’s. En dat merken Willem de Jong, de man op het strand en de vrouw van wie de man wordt gearresteerd. Hun auto’s zijn niet gestolen, maar teruggevorderd door de rechtmatige eigenaar.

De klanten hebben volgens hun contract met CDD geen andere keuze dan de auto af te staan aan de benadeelde leveranciers, zegt advocaat Olivier van Hardenbroek, die namens Delissen Martens Advocaten in Den Haag de gedupeerden bijstaat. ‘Ze hebben er nu eenmaal voor getekend. Maar daarmee eindigt ook het contract met Car Driver Deals. De vraag is nu hoeveel de klant van zijn geld terugziet.’

Piramidespel

De mannen achter CDD zijn de gebroeders Geert en Jan Golsteijn, met hun in Maasbracht gevestigde bv Atvangarde. Volgens de eigenaren zelf zijn de problemen veroorzaakt door het chiptekort op de automarkt, waardoor ze geen nieuwe auto’s zouden krijgen van hun leveranciers.

Maar in werkelijkheid lijkt er iets anders aan de hand te zijn. Atvangarde huurt veelal auto’s tegen een hogere prijs dan ze de consument doorberekenen, om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk klantenbestand op te bouwen, en met de aanbetalingen van die klanten zoveel mogelijk liquiditeit in het bedrijf te pompen.

Erik Brouwer, hoogleraar Innovatie en Mededinging aan de Universiteit van Tilburg en directeur SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam, ziet als voormalig risicomanager bij een leasemaatschappij kenmerken van een piramidespel. Met geld van de klanten worden nieuwe auto’s gehuurd van leveranciers, maar die worden vervolgens niet betaald. ‘Het hoeft geen piramidespel te zijn, mits het doorverhuren op beperkte schaal plaatsvindt. En met kleine auto’s die met hoge kortingen zijn ingekocht en later goed kunnen worden doorverkocht. Maar niet met dure BMW’s die Car Driver Deals voor de helft van de prijs aanbood. Dat moest wel fout gaan.’

Kaartenhuis

CDD is niet aangesloten bij de Vereniging van Autoleasemaatschappijen (VNA) en heeft geen keurmerk. Op zijn minst manifesteren de broers Golsteijn zich volgens Brouwer als de cowboys in de leasebranche, die ‘even de gevestigde orde opzij wilde zetten’. En die nu in paniek zijn geraakt, omdat de betalingsachterstand bij de leveranciers tot wel een halfjaar is opgelopen, aldus Brouwer. ‘Je weet dat elk piramidespel ooit als een kaartenhuis in elkaar stort.’

Nu dat het geval lijkt, rijden veel klanten in ‘spookauto’s’ die soms niet door de leveranciers getraceerd kunnen worden. Atvangarde had de auto’s van Sixt nooit via CDD mogen onderverhuren of leasen, zegt Sixt-woordvoerder Mariska van Delft. ‘Dat is niet toegestaan. Atvangarde heeft nooit aangegeven de bij ons gehuurde auto’s daarvoor te gebruiken, en daar dus ook geen toestemming voor gevraagd.’

Roel Steunenberg, directeur sales en operations bij autoverhuurder Autohopper, kan geen enkel contact meer krijgen met de directie van Atvangarde. Het laatste contact was een brief waarin uitstel van betaling werd gevraagd. Dit was een terugkerend fenomeen bij Car Driver Deals. ‘We moesten er bovenop zitten met betalingen’, aldus Steunenberg.

Luchtkasteel

SEO-directeur Brouwer constateert dat ook de leveranciers van CDD verantwoordelijk zijn voor de bouw van een luchtkasteel. ‘Hebben zij de risico’s voldoende ingeschat? Ze weten natuurlijk niet tegen welke condities CDD de auto’s weer heeft geleased. Het is ook deels hebzucht. Zeker tijdens de coronacrisis waren verhuurders blij dat ze veel auto’s konden wegzetten bij Car Driver Deals.’

Het pand van de broers Golsteijn in Maasbracht staat leeg, ze hebben ook hun woningen verlaten en houden zich onbereikbaar. In een mail aan de klanten zeggen ze te overleggen met een investeerder. Brouwer gelooft echter niet dat Car Driver Deals nog te redden is. ‘De schade is opgelopen tot miljoenen euro’s, welke investeerder zou zo’n enorme schuld willen overnemen? En zich verbinden aan een bedrijf met een slechte reputatie?’

Willem de Jong is de wanhoop nabij. Hij sloot een lening van ruim 15.000 euro af om voor vier jaar te leasen bij Car Driver Deals. ‘Wat nu? We hebben geen auto meer en duizenden euro’s schuld. Ik voel me zo bedrogen.’