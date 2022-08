Klanten van Budget Energie geschokt door prijsverhoging van honderden euro’s per maand

Beeld Lex van Lieshout / ANP

Dat blijkt uit verschillende voorbeelden die klanten met een variabel contract bij Budget Energie aan de Volkskrant hebben laten zien. Ook op sociale media delen geschokte klanten de enorme bedragen zij moeten gaan betalen. Het gaat doorgaans om enkele honderden euro’s meer. Het bedrijf zegt dat de verhogingen het directe gevolg zijn van de onrust op de groothandelsmarkt.

Budget Energie levert samen met NLE, dat onder hetzelfde bedrijf valt, energie aan zo’n 700 duizend klanten. Het is daarmee na Vattenfall, Eneco en Essent de vierde energieleverancier van Nederland. Hoeveel van die klanten een variabel contract hebben en te maken krijgen met de prijsverhoging, wil het bedrijf niet zeggen. ‘Over aantallen doen wij geen mededelingen.’

Dat specifiek Budget Energie nu opvalt met de verhogingen, is volgens het bedrijf het gevolg van de manier waarop het omgaat met variabele contracten. Bijna alle Nederlandse energiebedrijven passen de prijs voor die contracten doorgaans twee keer per jaar aan – per 1 januari en 1 juli. Slechts bij hoge uitzondering wordt dat tarief tussentijds bijgesteld. Maar sinds januari doet Budget Energie maandelijks een prijsaanpassing.

In twee maanden verdubbeld

Met die formule heeft het bedrijf begin dit jaar best veel klanten binnengehaald, zegt Tom Schlagwein van vergelijkingssite overstappen.nl. ‘Ook hebben ze eind vorig jaar nog de 36 duizend klanten van het failliete Fenor Energie overgenomen.’ Die klanten kregen toen allemaal een variabel contract.

De afgelopen twee maanden is de gasprijs op de groothandelsmarkt nog eens hard gestegen. Eerst door de afgeknepen gastoevoer vanuit Rusland, daarna nog eens extra door de grote droogte waardoor kolen-, kern- en waterkrachtcentrales minder energie kunnen leveren dan eerst gepland. Binnen twee maanden tijd is de toch al hoge prijs daardoor ruim verdubbeld.

Onder meer door die onverwachtse veranderingen heeft Budget Energie ‘recent besloten van klanten waarbij wij dit noodzakelijk vonden, hun termijnbedrag te verhogen’, zegt een woordvoerder. ‘Om zo de kans op een bijbetaling op de jaar- of eindnota zo klein mogelijk te houden.’ Opvallend is wel dat de verhogingen erg stevig zijn in vergelijking met gestegen voorschotten. Zo zijn er verschillende voorbeelden waarbij tussen augustus en september de tarieven die Budget Energie rekent met ongeveer eenderde stijgen, terwijl het maandbedrag door de maatschappij ruim wordt verdubbeld.

Coulanceregelingen

De woordvoerder schrijft in een reactie dat Budget Energie zich ‘realiseert dat het voor mensen om forse verhogingen kan gaan’. Waar nodig gaat het bedrijf naar eigen zeggen in gesprek met klanten over ‘coulanceregelingen en of betalingsafspraken’. Verder verwijst Budget Energie klanten die problemen ondervinden bij het betalen van hun termijnbedrag ‘door naar Geldfit of de betreffende gemeente waarin ze wonen.’

De prijsverhoging van Budget Energie is vooralsnog uitzonderlijk, maar als de huidige groothandelsprijzen aanhouden, zullen ook klanten van andere energiebedrijven er op den duur mee te maken krijgen. Dat blijkt ook wel uit de tarieven die energiebedrijven hanteren voor nieuwe klanten. Die liggen doorgaans nog een stuk hoger dan de prijs die de variabele klanten van Budget Energie nu betalen.

In principe is het aanpassen van tarieven toegestaan, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt. ‘Bij variabele contracten mag de prijs tussentijds worden aangepast als gevolg van marktomstandigheden.’ De ACM controleert daarbij wel achteraf of de verhoging ook duidelijk gekoppeld is aan de kosten die het bedrijf maakt om energie in te kopen.