Klanten geven meer uit, winst KPN stijgt

Telecombedrijf KPN heeft in het tweede kwartaal van dit jaar vooral goede zaken gedaan op de zakelijke markt. Daar steeg de omzet met 4,5 procent, harder dan de toename van de hele bedrijfsinkomsten. Volgens topman Joost Farwerck droeg vooral de dienstverlening aan middelgrote en kleine bedrijven toe aan de omzetstijging.

Ook consumenten zorgden voor hogere inkomsten, onder meer doordat KPN steeds meer klanten vindt voor zijn glasvezelinternet. Daar staat tegenover dat de inkomsten voor breedbandinternet via de koperkabel afnemen. KPN is dit jaar begonnen met het overzetten van die klanten naar glasvezel. Maar zelfs als die trends tegen elkaar worden weggestreept kwamen er breedbandklanten bij.

Ook bij mobiele telefonie kreeg KPN er klanten bij. Die gaven maandelijks ook nog wat meer uit, waardoor de omzet hier met 5,3 procent steeg.

Ondanks gestegen kosten voor bijvoorbeeld personeel en stroom, wist KPN de winst verder te laten stijgen. Dat gebeurde door kosten te besparen. Daardoor ging de nettowinst met 16 procent omhoog tot 216 miljoen euro. KPN houdt vast aan de eerder gegeven verwachtingen voor de omzet en winst.

Tijdens het tweede kwartaal maakte KPN bekend de activiteiten van Youfone in Nederland over te nemen. Naast Simyo haalt KPN daarmee een tweede goedkoop telecommerk in huis. Volgens Farwerck zijn dergelijke merken, met name in de goedkopere segmenten, een goede aanvulling op hoofdmerk KPN. “We laten Youfone dan ook als los bedrijf opereren, zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.”