Klaar met 'caféwerken': koffietentjes maken korte metten met de laptop

Een moeder die een dag met haar dochters op stap is. Twee toeristen die de rest van de dag plannen. Een man die in een fauteuil zijn boek leest. In Lewis Book Café, een Utrechts café dat is aangekleed als een Engelse huiskamer, komen de gasten in alle soorten en maten. Het enige type dat ontbreekt, is de werkende of studerende laptopper.



Kaartjes op de tafeltjes maken duidelijk waarom.