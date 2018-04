Kitty werkt in een familiebedrijf - praten over meer salaris ligt gevoelig

Dilemma

Werken voor familie brengt dilemma's met zich mee. Zakelijke spanning zet mogelijk ook familiebanden onder druk. Precies daarom is Kitty bang om over haar salaris te beginnen.



Kitty (46) werkt sinds haar 16de in het chocoladebedrijf van haar familie. Vroeger runden haar vader en haar oom het samen, sinds het overlijden van haar vader bestiert haar oom het bedrijf alleen.



'Mijn oom is altijd goed voor mij geweest', zegt Kitty. Overigens geeft zij ook een hoop terug. Drie keer in de week staat Kitty op de markt. In de overige tijd doet zij vrijwel de hele productie in de chocoladefabriek.