‘King Coal’ terug in Engeland: ondanks klimaatdoelen komt er een nieuwe kolenmijn

Een artist’s impression van de geplande kolenmijn in Cumbria. Beeld -Cumbria’s county council

Klimaatactivisten staan klaar om juridische procedures te voeren tegen dit omstreden project in het Noordwesten van Engeland, dat 190 miljoen euro kost. Het nieuws werd woensdag bekend gemaakt door Michael Gove, de minister die verantwoordelijk is voor het stimuleren van economische activiteiten in het midden en noorden van het land. De zogeheten Woodhouse Colliery, gelegen aan de rand van het Lake District, moet vanaf 2025 werkgelegenheid bieden aan vijfhonderd mijnwerkers. Idealiter gaat het om mensen uit de regio.

De gedolven steenkool is in principe bedoeld voor de staal- en cementindustrie, niet voor elektriciteitscentrales. Momenteel importeert het Verenigd Koninkrijk grote hoeveelheden kolen uit China en Rusland. Dat past niet bij het streven om minder afhankelijk te zijn van deze landen. Bovendien brengt de transport over zee veel milieuvervuiling met zich mee.

Een probleem is dat de Britse staalindustrie niet staat te springen om de kolen uit het graafschap Cumbria. Volgens British Steel is het sulfaatgehalte van de kolen te hoog. Tata Steel, de andere staalgigant op Britse bodem, zou van plan zijn om een beperkte hoeveelheid af te nemen. Het grootste deel van de gedolven steenkool zal worden geëxporteerd naar het Europese vasteland.

Rollen omgedraaid

De vraag is of het ooit zover gaat komen. Waar de Labour Partij in de jaren tachtig fel gekant was tegen de sluiting van onrendabel geachte mijnen, daar zijn de rollen nu omgedraaid. Waar de Conservatieven ‘King Coal’ nu omarmen, is nu Labour mordicus tegen. Als de oppositiepartij aan de macht komt, bestaat de kans dat het project wordt gestopt. Labour gaat momenteel aan kop in de peilingen.

Friends of the Earth, Greenpeace en andere milieugroeperingen willen dat het project nooit van start gaat. Het druist immers in tegen het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en het Britse streven om over twintig jaar klimaatneutraal te zijn. Volgens minister Gove geldt die doelstelling nog steeds, maar is er sprake van een overgangsperiode, waarin de zware industrie nog steeds kolen nodig heeft.

Vanuit Conservatieve hoek klinkt er ook kritiek op het plan. Zowel klimaatonderhandelaar Alok Sharma als klimaatadviseur John Deben hebben hun ongenoegen geuit. Een dag voor het kolenmijnbesluit had premier Rishi Sunak bekendgemaakt dat de bouw van windmolens op land weer zal worden toegestaan. Dit is tegen het zere been van veel partijgenoten, waaronder oud-premier Boris Johnson.