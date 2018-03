Kinderen krijgen zakgeld steeds vaker op bankrekening gestort - en meisjes krijgen minder dan jongens

56% van de kinderen tussen 10 en 12 jaar heeft een eigen pinpas, waarop hun ouders gemiddeld 18,56 euro per maand storten. Niet alleen ontvangen kinderen met een bankpas meer zakgeld; ze geven het ook meer uit. Uit hun uitgavenpatronen blijkt namelijk dat ze voor gemiddeld 12,30 euro per maand pinnen, terwijl ze contant maar 8,25 euro uitgeven. Daarnaast zijn er merkbare verschillen tussen het bedrag wat jongens en meisjes krijgen. Deloitte ontdekte dat meisjes per maand gemiddeld twee euro minder zakgeld ontvangen dan jongens.



Ook financieel platform Wijzer in Geldzaken deed onderzoek naar zakgeld onder ruim duizend kinderen uit de groepen vijf tot en met acht van de basisschool. Zij zien een soortgelijke stijging in de hoeveelheid kinderen die geld op hun bankrekening gestort krijgen. In 2017 gaat het om 34% van de kinderen, terwijl dit het jaar ervoor nog 27% was. Kinderen uit groepen zeven en acht krijgen hun zakgeld vaker digitaal dan hun jongere schoolgenoten. Toch geeft driekwart van de jongeren aan dat ze hun geld in een spaarpot bewaren.