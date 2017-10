Keten van abortusklinieken fraudeerde voor miljoenen met verzonnen declaraties

De ontbrekende vergunning weerhield Casa Medical er niet van om in de tien jaar erna vele tienduizenden cliënten te behandelen, zonder dat zorgverzekeraars onraad roken

Minister Schippers van Volksgezondheid schreef de Tweede Kamer vorige week dat de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek doet naar 'signalen over financiële onrechtmatigheden' bij Casa, zonder dieper in te gaan op wat die onrechtmatigheden zijn. De signalen komen van Casa-baas Ron Leenders, die het gesjoemel van zijn voorgangers aan het licht bracht na zijn aantreden in oktober 2016. Leenders gaf ook opdracht tot het KPMG-onderzoek.



Het leeuwendeel van het gesjoemel vond plaats bij het in augustus failliet gegane Casa Medical. Dit is een zusterstichting van Casa Klinieken, de stichting waar de zeven abortusklinieken onder vallen, waar de helft van de Nederlandse abortussen plaatsvinden. Casa Medical specialiseerde zich in sterilisaties, soa-testen, uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker en het zetten van spiraaltjes. Zorgverzekeraars betaalden 5,6 miljoen euro te veel in de veronderstelling dat Casa Medical deze 'medisch-specialistische zorg' liet uitvoeren door medisch specialisten, zoals gynaecologen en urologen. Dit was niet het geval: er werkten vrijwel geen medisch specialisten voor Casa, blijkt uit het KPMG-rapport.



De vijf klinieken van Casa Medical verleenden bovendien zorg zonder de daarvoor wettelijk verplichte vergunning. Toenmalig minister Hoogervorst (Volksgezondheid) weigerde de klinieken een vergunning te geven, blijkt uit een brief van 12 december 2006. De ontbrekende vergunning weerhield Casa Medical er niet van om in de tien jaar erna vele tienduizenden cliënten te behandelen, zonder dat zorgverzekeraars onraad roken.