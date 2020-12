Kerstrun op vakantiehuizen, hotels met lege handen

De familie Van Rijn/Meijs viert vakantie in een huisje op landgoed Zelle in Hengelo. Vakantieparken deden goede zaken dezer dagen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op landgoed Zelle in Gelderland staat slechts een vakantiewoning leeg; een historische boerderij voor veertien personen. Die kregen ze vanwege de coronabeperkingen niet op verantwoorde wijze verhuurd. Voor de rest geldt voor het landgoed wat ook geldt voor andere verhuurders van vakantiehuizen in Nederland: dit wordt zakelijk gezien een uitstekende kerstvakantie, al worden de buitenlandse gasten node gemist.

Dat niet alle vakantieparken helemaal zijn volgeboekt ligt aan de buitenlanders, zeggen ze bij Roompot vakantieparken. Die vieren Kerst door corona vooral in eigen land, maar zijn normaal goed voor ruim een kwart van de bezetting van de 120 Roompot-parken in Nederland. Die terugval wordt deels opgevangen door extra boekingen van Nederlanders, aldus woordvoerder Baptiste van Outryve.

Natuurhuisje.nl

Die extra vraag van Nederlandse vakantievierders zien ze ook bij natuurhuisje.nl, een platform voor vakantiewoningen in het groen. Zo'n 90 procent van de 4.700 huizen op de site zit vol, zegt marketingmanager Robert van Veen. Tijdens de vorige kerstvakantie was dat zo’n 70 procent. De boekingen kwamen vooral binnen rond de momenten dat extra maatregelen werden aangekondigd. ‘Dan zagen we een flinke piek in de aanvragen.’

Dat geldt ook voor de weken na afloop van de kerstvakantie, ziet Van Veen. ‘Ook in januari kiezen meer mensen voor het huren van een vakantiehuis. Misschien om eens op een andere plek te werken op afstand, misschien in verband met de extra schoolvakantie van de kinderen.’

Landal

Ook bij Landal Greenparks is het druk, maar niet zo druk als normaal rond deze tijd van het jaar, laat een persvoorlichter weten. ‘Ongeveer twintig procent van de 56 parken zit vol. Als er ook Duitse en Belgische toeristen komen zou dat meer zijn.’

Toen duidelijk werd dat de indoorspeelpaleizen en zwembaden in de Landal-parken dicht moesten, annuleerde een deel van de gasten hun boeking. Toch kwamen er ook weer gasten bij, die anders wellicht vakantie zouden vieren in het buitenland.

Vakantiehuis op park in Hengelo. Die waren bijna volgeboekt. In hotels was het juist ijzig kalm. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de hotels is het juist ijzig kalm. ‘Er zijn voor Kerst heel veel reserveringen geannuleerd', vertelt Dirk Beljaarts, directeur Koninklijke Horeca Nederland. ‘Het enige vertier zat nog in de bars en restaurants.’ De hotels mogen nog wel roomservice bieden, maar alleen tot buiten de hoteldeur. Dat past volgens Beljaarts niet bij de gastvrijheid van hoteliers.

De pijn is het grootst in de steden, volgens Beljaarts. ‘In Amsterdam is niet meer dan vijf tot acht procent van de hotelkamers gevuld. In de grote steden zijn niet alleen alle beurzen en congressen weggevallen, maar ook het toerisme.’ Ook buiten de steden staan de hotels nu leeg, maar die kunnen daar, volgens hem, als buitenlands toerisme weer toeneemt sneller bovenop komen.

Kritisch

De hotelier is kritisch over de beperkende maatregelen voor zijn branche. Een verblijf in een vakantiehuisje of thuis in plaats van in een hotel of restaurant kan volgens hem juist meer coronabesmettingen opleveren. ‘Daar kun je veel beter controleren of coronaregels worden nageleefd.’

Voor de vakantieparken roept de drukke Kerst herinneringen op aan de drukke zomer. Afgelopen juli en augustus boekten campings en huisjesterreinen volgens het CBS een recordaantal overnachtingen. Ook hotels profiteerden, maar minder.

Op landgoed Zelle in de Achterhoek dachten ze in maart nog ‘dit is niet best’, zegt Ronald Enklaar van Top Bookings, dat de boekingen beheert. ‘Maar daarna hebben we het verlies door maatregelen als contactloos inchecken redelijk gecompenseerd.’

In het geval van Zelle scheelt het volgens hem dat het grootste deel van de (veelal vaste) gasten uit Nederland komt. ‘We zagen zelfs dat mensen die normaal een keer per jaar komen twee of drie keer de stad wilden ontvluchten.’