Kent Nederland nu al een oorlogseconomie?

Voor een oorlogseconomie is geen oorlog in het land zelf nodig. Nederland is 2.000 kilometer verwijderd van het strijdtoneel, maar in alle opzichten leven de Nederlanders in een oorlogseconomie. Kenmerken van een oorlogseconomie zijn, aldus de financiële begrippenlijst, een gebrek aan geld, een oplopend overheidstekort, een enorme defensiebegroting en financiële markten die aan banden zijn gelegd of helemaal zijn gesloten.

Het budgettaire beleid van de overheid is volledig in wanorde. De Europese Centrale Bank (ECB), de hoeder van prijsstabilisatie, moet de rente verhogen maar kan dat niet nu een recessie dreigt.

De strijd tegen de opwarming van de aarde is tot nader order uitgesteld. Nu er een kans is dat de mensheid zichzelf vernietigt met kernbommen, doet het er niet meer toe of het over vijftig jaar 2 of 3 graden warmer is geworden.

Alles is ineens weer vloeibaar. In een oorlogseconomie zijn er geen taboes. Ieder besluit staat in het teken van de strijd. Duitsland wil zijn kerncentrales weer opstarten, Nederland wil wachten met het buiten gebruik stellen van kolencentrales en ook weer gas gaan winnen in Groningen. Shell wordt als een soort van verloren zoon in de armen gesloten door de beleggersgemeenschap. De beurswaarde van het vorig jaar nog afgeschreven olieconcern benadert zelfs die van ASML, dat eind vorig jaar nog definitief het nieuwe paradepaardje van de economie leek te zijn geworden. De val van het aandeel ING in enkele dagen doet bijna denken aan de zwartste uren van de kredietcrisis. Pensioenfondsen die dankzij de koersstijgingen weer net een beetje boven Jan waren, krabben zich nu al achter de oren over de formulering van nieuwe onheilstijdingen, want de producenten van fossiele brandstoffen hebben ze nu net niet meer in hun portefeuille zitten.

Olie en gas blijken in tijden van nood toch altijd een grotere levensbehoefte te zijn dan banken en computerchips. Van links naar rechts wil iedereen onbeperkt geld uittrekken voor tanks en straaljagers. Alleen de herinvoering van de dienstplicht is nog niet afgekondigd.

En er wordt volop gehamsterd. Twee jaar geleden verzamelden Nederlandse huishoudens vooral toiletpapier toen daar een tekort aan was vanwege papiergebrek, omdat door corona aanvoerlijnen stagneerden. Nu zijn de buren niet alleen toiletpapier en jodiumtabletten aan het hamsteren maar ook wasmiddelen, tandpasta en crackers. In tijden van oorlog kunnen dat ineens primaire behoeften zijn. Het doet denken aan een oom die tijdens de Cubacrisis in 1962 duizend binnenbanden voor fietsen insloeg, omdat hij nog een trauma had van het feit dat hij in de Tweede Wereldoorlog op plofbanden had moeten rijden. Bij zijn dood wisten de kinderen niet wat zij met al de enorme voorraad verouderde binnenbanden aan moesten.

Kenmerk van een oorlogseconomie is dat er niets valt te voorspellen. Meer dan ooit moeten de prognoses van het Centraal Planbureau over de inflatie en groei met een korreltje zout worden genomen. Een oorlogseconomie kan zowel bij zicht op bestanden of vrede de stoutste verwachtingen overtreffen als bij escalatie ook de ergste onheilsscenario's bewerkstelligen. En zo is het nu.